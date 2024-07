Vídeo com dublagem falsa inventa que Elon Musk deu dicas ao Brasil sobre apagão cibernético

O que estão compartilhando: que o bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter) e da Tesla, teria dado dicas de como o Brasil poderia se preparar para um apagão cibernético. Vídeo com áudio em português traduz as supostas recomendações de Musk.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O conteúdo investigado utiliza imagens de um vídeo de 2015 em que Musk responde a perguntas sobre vendas de carros da Tesla, no Texas. A gravação original foi publicada por diferentes contas no YouTube em janeiro daquele ano. A versão que circula nas redes sociais teve a dublagem inventada para parecer que Musk teria ido a público dar dicas aos brasileiros sobre um suposto apagão cibernético que poderia acontecer no País. Não há registros de que o bilionário tenha feito recomendações ao Brasil sobre a pane cibernética que afetou diversos países na última sexta-feira, 19.

Conteúdo investigado utiliza imagens de um vídeo de 2015 em que Elon Musk responde a perguntas sobre vendas de carros da Tesla, no Texas Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: publicado no Instagram no dia 21 de julho, o vídeo investigado inventa que Elon Musk teria alertado o Brasil sobre um suposto apagão cibernético que poderia acontecer no País. A dublagem falsa compartilha seis dicas, que consistem em estocar alimentos e água, sacar dinheiro, fazer cópias de documentos, carregar dispositivos eletrônicos, se comunicar com familiares e ficar atento às notícias locais. Nenhuma dessas recomendações fazem parte de comentários feitos por Musk a respeito do apagão cibernético (aqui e aqui). O vídeo original, em que Musk responde a perguntas sobre vendas de carros da Tesla, no Texas, foi identificado a partir de uma busca reversa de imagens (veja aqui como fazer). No YouTube, pelo menos três usuários (1,2,3) publicaram vídeos da ocasião em janeiro de 2015. Ao comparar alguns elementos dos vídeos, foi possível confirmar que se tratava da mesma gravação. Nota-se que as imagens estão apenas em lados opostos.

Marcação em vermelho destaca semelhanças entre o vídeo que circula nas redes sociais (à direita) e a gravação original (à esquerda) Foto: Reprodução/Instagram/YouTube

Uma notícia da imprensa local publicada no ano em que o vídeo foi gravado informa que Musk havia participado do Fórum de Transportes do Texas. Na ocasião, ele anunciou seu desejo de construir uma pista no estado para testes de seu projeto de transporte futurista de alta velocidade chamado Hyperloop.

Como lidar com conteúdos do tipo: casos de repercussão global, como o apagão cibernético que afetou sistemas bancários, aeroportos e serviços de comunicação em todo o mundo, acabam se tornando alvos de desinformação nas redes sociais. Desde 19 de julho, quando ocorreu o apagão, veículos de imprensa de diversos países se mobilizaram na cobertura do evento. Caso Elon Musk tivesse feito um alerta para o Brasil, jornais nacionais e internacionais teriam publicado sobre o assunto.