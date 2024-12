Postagem engana ao usar foto do Poupatempo em oferta de óculos grátis

O que estão compartilhando: post no Facebook com foto da fachada de uma unidade do programa Poupatempo, do governo do Estado de São Paulo, junto de um texto oferecendo armações de óculos e exames de vista gratuitamente. Um botão de “saiba mais” leva a um site onde os interessados podem se cadastrar para supostamente receberem os benefícios.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O Poupatempo informou que não realiza exames oftalmolóficos e distribuição gratuita de óculos. “O uso indevido da marca para oferecer ou cobrar por serviços é coibido judicialmente. Além disso, regularmente fazemos alertas nas nossas redes sociais sobre essa prática indevida”, informou o órgão. Uma reportagem da TV Record mostrou que o nome “Projeto Enxerga” foi usado para aplicar golpes financeiros.

O Governo de São Paulo negou que o Poupatempo oferta consultas grátis. Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: o responsável pelo post é uma conta que se identifica como “Projeto Enxerga - São Paulo”, que afirma oferecer exames de vista gratuitos para quem está aguardando na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que não pode pagar por uma consulta particular. Uma imagem compartilhada na postagem apresenta uma foto da unidade do Poupatempo em Guarulhos com uma frase que afirma: “novo benefício exame de vista”. A foto do prédio serviço estadual e o uso do termo “benefício” passam a impressão de que os exames são ofertados pelo poder público.

Na mesma imagem, há um texto que orienta os interessados a se cadastrarem para resgatar a armação de óculos e agendar o exame clicando em um botão de “saiba mais”. Esse recurso leva a um site em que é possível se cadastrar e escolher a cidade onde, supostamente, será realizado o exame. A página não oferece qualquer meio de contato para se falar com os responsáveis pela suposta ação.

Ainda no Facebook há uma legenda em fonte minúscula explicando que a foto – do Poupatempo – é meramente ilustrativa e que não há parceria com o governo: “somos um projeto de iniciativa privada”, diz a inscrição.

Ocorre que as letras pequenas quase impedem a leitura e os comentários de usuários da rede social no post deixam claro que eles acreditam se tratar de uma ação do governo. Uma pessoa pergunta, por exemplo, se a clínica é no Poupatempo e ainda elogia a iniciativa: “que legal, me passa qual Poupatempo vocês estão”. A conta responsável pela publicação responde ao comentário, sem desmentir o engano do usuário, alegando possuir 21 clínicas e compartilhando o mesmo link do “saiba mais” onde o interessado poderia, supostamente, escolher a mais próxima para agendar o exame.

Em abril deste ano, uma reportagem da TV Record mostrou que estelionatários utilizam o nome “Projeto Enxerga” prometendo consultas e óculos gratuitos, mas que depois os serviços são cobrados. Conforme uma pessoa entrevistada pelo veículo, ela viu uma propaganda em rede social e se cadastrou no site indicado, mas quando chegou a uma clínica lhe foi cobrado o valor de R$ 500. Na ocasião, o “Projeto Enxerga” utilizava a logo do governo de São Paulo em suas publicações.

Conforme a assessoria de imprensa do Governo de São Paulo, atualmente, o Poupatempo disponibiliza mais de quatro mil serviços à população, com 244 unidades físicas em todo o estado. Para obter informações e agendamentos, a orientação é acessar o aplicativo Poupatempo, os totens de atendimento nas unidades ou o WhatsApp oficial pelo número (11) 95220-2974.