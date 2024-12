Não, imagem não mostra filha de Fátima Bernardes aos beijos com Túlio Gadêlha

Saiba mais: postagens virais alegam que o deputado federal Túlio Gadêlha teria traído Fátima Bernardes com uma das filha da jornalista. As publicações são baseadas em uma imagem que mostra o parlamentar aos beijos com uma mulher cujo rosto não está totalmente visível. Quem aparece no registro, contudo, é a própria apresentadora, e não sua filha.

Por meio de uma busca reversa de imagens (veja aqui como fazer), o Estadão Verifica localizou a imagem original nas redes sociais de Fátima. A foto foi publicada em 14 de abril de 2019 no Instagram da jornalista, como homenagem ao Dia do Beijo. Veja abaixo.