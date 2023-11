Guga Chacra se emocionou ao falar sobre coronavírus, não sobre eleição de Milei

O que estão compartilhando: vídeo em que o jornalista da GloboNews Guga Chacra chora ao vivo; ele teria acabado de saber da eleição de Javier Milei para presidente da Argentina.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo exibe dois momentos diferentes. O primeiro mostra o anúncio na GloboNews da primeira parcial das votações na Argentina, no dia 19 deste mês. O segundo é de 2020 e mostra Chacra no programa Manhattan Connection. Ele falava sobre os impactos do coronavírus.

Postagens tiram de contexto vídeo de 2020 em que jornalista falava do agravamento da pandemia Foto: Reprodução

Saiba mais: Javier Milei foi eleito presidente da Argentina no dia 19 de novembro de 2023. Com 99,2% das urnas apuradas, Milei teve 55,6% dos votos; seu adversário, Sergio Massa, obteve 44,3%. A contagem dos votos foi acompanhada ao vivo por diversos veículos de imprensa.

Por volta das 20h, a GloboNews Internacional anunciou que 86,59% das urnas estavam apuradas – naquele momento, 55,95% dos votos eram de Milei e 44,04% de Massa. Esse trecho do noticiário, foi publicado na conta da emissora no X (antigo Twitter). A publicação original mostra Chacra no painel de comentaristas. O vídeo então foi cortado e utilizado na montagem que circula nas redes.

O trecho em que Guga chora não tem relação alguma com as eleições. Na verdade, ele é parte da cobertura especial da GloboNews sobre o coronavírus, em 2020. Na ocasião, o jornalista comentava ao vivo de Nova York, pelo Manhattan Connection, sobre as previsões de agravamento da pandemia.

“Eu acho que nessa semana vai piorar muito”, disse ele na época. “É muito triste tudo isso que está acontecendo, eu estava falando com o Caio (Blinder, outro jornalista da GloboNews), dá até vontade de chorar”.

A reação do comentarista foi noticiada por diversos portais, como o Metrópoles, UOL e Istoé. Esse mesmo recorte que mostra o jornalista já foi tirado de contexto durante as eleições dos Estados Unidos de 2020. Na época, postagens afirmaram que Guga teria chorado ao saber de uma possível reeleição do ex-presidente Donald Trump.

O boato analisado aqui também já foi desmentido por Reuters e UOL Confere. O próprio Guga Chacra também corrigiu a alegação em sua conta oficial no X.

Como lidar com postagens desse tipo: Para encontrar a postagem original da GloboNews sobre as eleições na Argentina, utilizamos a Busca Avançada no X (antigo Twitter). É possível fazer pesquisas por palavras-chave (exemplo: Argentina, Javier Milei, eleições), por data e em uma conta específica (no caso, a da GloboNews). Outro caminho para encontrar o vídeo original é a ferramenta de busca reversa de imagens (aprenda a usar no link).