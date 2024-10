Lula cancelou viagem a São Paulo por acidente doméstico; presidente vota em São Bernardo

O que estão compartilhando: que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá para São Paulo para votar no segundo turno das eleições, porque “desistiu” do candidato à Prefeitura da Capital Guilherme Boulos (PSOL).

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Na realidade, Lula participaria do último evento de campanha eleitoral de Boulos neste sábado, 26, mas cancelou a vinda a São Paulo por conta de um acidente doméstico. Mesmo se o petista pudesse viajar, ele não poderia votar no psolista porque seu colégio eleitoral é em São Bernardo do Campo, e não na Capital paulista.

Lula cancelou viagem a São Paulo por acidente doméstico, e não por ter ‘desistido’ de Boulos Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: uma postagem no Instagram compartilha uma imagem de Guilherme Boulos ao lado de Lula. O texto sobreposto afirma: “Até Lula desistiu do Boulos! Lula desiste de ir para São Paulo e não votará no segundo turno”. A publicação, contudo, engana ao omitir o motivo do cancelamento da viagem e a cidade em que o petista vota. Lula participaria de um ato de campanha de Boulos na Avenida Paulista neste sábado, um dia antes do segundo turno das eleições municipais. O presidente desmarcou o compromisso por recomendação médica, após ter sofrido um acidente doméstico no Palácio da Alvorada.

Pela ausência, Lula usou as redes sociais para compartilhar mensagens de apoio a candidatos que disputam o segundo turno. Em um dos vídeos, o presidente afirma que Boulos “será um excelente prefeito porque a maior preocupação dele é com o povo”. Veja abaixo.

A postagem também desinforma ao sugerir que Lula “desistiu” de votar em Boulos. Isso porque o petista sequer poderia votar no psolista, já que seu colégio eleitoral não é em São Paulo. Na verdade, Lula vota em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Além disso, por ter mais de 70 anos, não tem obrigatoriedade de votar.

Esse boato também foi desmentido pelo Aos Fatos.

Publicidade

Como lidar com postagens do tipo: o cenário eleitoral é frequentemente alvo de desinformação. Antes de acreditar em postagens suspeitas, faça uma busca em fontes confiáveis. No caso aqui checado, há duas formas de contestar a alegação. Primeiro, é possível verificar nas próprias redes sociais de Lula que o petista continua apoiando Boulos. Além disso, uma simples pesquisa no Google revela que o presidente não vota em São Paulo.