Vídeo exagera benefícios do consumo de maçã por 30 dias; fruta não faz milagres

O que estão compartilhando: que comer uma maçã diariamente pode dar saciedade, emagrecer, fazer o intestino funcionar, clarear dentes, eliminar o mau hálito, acabar com as espinhas e rugas, melhorar a memória e fornecer energia, tornando-o “um novo homem”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A maçã realmente possui potássio, fibras e compostos antioxidantes na sua composição, que trazem benefícios à saúde. Mas o seu consumo isolado não é capaz de produzir todos os efeitos citados em um vídeo que viralizou no Facebook e no Instagram, como emagrecer ou acabar com a acne e as rugas.

Segundo a doutora Lara Natacci, coordenadora da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN), não existe um único alimento que possa melhorar todas as condições de saúde e prevenir doenças no organismo. “O que existe é uma alimentação equilibrada, composta de vários alimentos para evitar a monotonia. A gente tem que variar ao máximo os alimentos dentro dos grupos alimentares, então não é uma fruta específica”.

O vídeo engana ao atribuir características milagrosas à fruta. Foto: Reprodução

Especialistas asseguram que para alcançar resultados positivos, a dieta alimentar deve ser associada a outras hábitos como a hidratação, a prática de exercícios físicos e o descanso adequado.

Saiba mais: a narração de um vídeo que circula nas redes sociais afirma que comer uma maçã ao dia, durante um mês, é capaz de trazer mudanças significativas no corpo de uma pessoa. No primeiro dia, alega o conteúdo, a doçura da fruta daria saciedade e não haveria vontade de tomar café da manhã. No terceiro, haveria melhora na constipação por conta da fibra alimentar. Ao sétimo dia, os dentes estariam mais brancos e não haveria mau hálito graças ao ácido málico, que também pode ajudar a eliminar placas e manchas. Nesse dia a pessoa já teria perdido peso graças ao estímulo da aceleração do metabolismo. No 15º dia, a pele não apresentaria mais espinhas ou rugas graças às vitaminas e antioxidantes. No 20º dia, continua o vídeo, a memória estaria melhor porque o nível de acetilcolina aumentou. Por fim, no último dia, a pessoa seria “um novo homem”, com melhor aparência e mais energia.

Mas o que há de verdadeiro nisso? Pouca coisa. O vídeo engana ao atribuir características milagrosas à fruta que, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão Verifica, é importante, mas não dá resultados se não for acompanhada dos demais grupos alimentares. Também é necessário aliar a alimentação a bons hábitos, como a prática de exercícios físicos e o sono regulado.

O segredo está na combinação de grupos alimentares

A doutora em Ciências Lara Natacci, da SBAN, esclarece que a prevenção de doenças e a promoção da saúde dependem de um equilíbrio em todas as refeições, com consumo de todos os grupos de alimentos. Ela destaca também a necessidade da prática de exercícios, hidratação, descanso adequado e controle de estresse.

Natacci explica por que alguns pontos apresentados no vídeo não são verdadeiros. A saciedade, por exemplo, não é alcançada a partir de um único alimento. “Para a gente sentir saciedade, precisa de vários nutrientes. A maçã tem fibra, tem sabor doce, o sabor e a composição são importantes para dar saciedade, mas não é uma maçã que vai tirar sua fome para a próxima refeição”, diz.

O conteúdo aqui verificado afirma que a fruta pode substituir o café da manhã. Mas o correto é a refeição ser montada com vários alimentos, contendo proteínas, leguminosas, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, diz Natacci. “A fruta é uma boa, mas ela é um dos componentes do café da manhã. A maçã pode estar presente na refeição, mas o importante é ela fazer parte dela e não ser a única comida ingerida.”

A maçã pode estar presente no café da manhã como um dos componentes, mas não deve substituir a refeição. Foto: Epitácio Pessoa

Sobre o efeito na constipação, a especialista ressalta que a maçã contém em torno de 3 gramas de fibras e um ser humano necessita de 25 gramas diariamente para o organismo funcionar adequadamente. “A gente precisa de muito mais que uma maçã para garantir o funcionamento direito do intestino”, fala. Para esse fim também é importante o consumo de líquidos e uma alimentação fracionada, assim como estímulos do sistema digestivo. Isso inclui movimentar o corpo.

Em relação à perda de peso, a lógica também passa por diferentes fatores: “Alimentação equilibrada dos nutrientes, prática de exercício físico, controle de estresse, sono adequado, a forma de comer, o controle do ambiente e um acompanhamento clínico para análise de outros fatores que podem interferir no metabolismo. Até a genética é importante”, destaca.

Uma única fruta não é capaz de melhorar a memória

Em relação à melhora da memória, a doutora em neurociências Elisa Resende, vice-coordenadora do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia (ABN), informa nunca ter sido comprovado que a maçã tenha esse poder sozinha. De acordo com ela, nesse caso também é necessária uma combinação de fatores para se observar resultados.

A especialista diz que a dieta mediterrânea tem benefícios comprovados para o cérebro. “Ela é rica em frutas, não só a maçã, em verduras, alimentos pouco industrializados, azeite de oliva, castanhas, menos carne vermelha e mais carne branca, com menos açúcar e menos gordura”, explica. No entanto, reforça que “não existe uma pílula mágica” e que o correto é um conjunto de ações.

Se por um lado a dieta mediterrânea é a mais benéfica, há informações sobre os malefícios de uma alimentação rica em ultraprocessados.

A dieta mediterrânea é a mais indicada para a memória. Foto: Ella Olsson/Pexels

Consumo de maçã não elimina rugas e acne

Não há um alimento ou terapia que isolados façam a acne e as rugas desaparecerem, conforme a médica Claudia Marçal, associada à Sociedade Brasileira de Dermatologia. “A maçã é considerada uma fruta extremamente benéfica para a saúde de forma geral, de uma maneira fisiológica, pela quantidade de propriedades que ela apresenta. Mas ela não tem o poder de eliminar rugas e sulcos ou qualquer processo inflamatório, como a acne”, diz.

Marçal explica que as rugas advêm de um processo de desestruturação das fibras de colágeno, da perda do ácido hialurônico, do consumo do coxins gordurosos, da absorção óssea ao passar dos anos e de maus hábitos. Entre eles, cita o tabagismo, excesso de álcool, privação de sono contínua, alimentação inadequada, estresse e poluição. Esses fatores não podem ser evitados a partir do consumo da maçã.

De acordo com a dermatologista, a fruta é estudada e utilizada pela indústria farmacêutica porque possui substâncias utilizadas em produtos dermatológicos. Mas o uso para essa finalidade envolve tecnologia e tratamentos médicos. “Se formos olhar os componentes da maçã, eles são extremamente interessantes, mas não é comendo a fruta que a gente vai ter uma transformação tão importante. Em apenas 15 dias a gente não consegue isso nem com tecnologia e com prescrição médica específica”, aponta.

Mau hálito é combatido com escovação

A alegação de que a maçã é capaz de clarear os dentes e remover o mau hálito é um mito. Conforme a doutora Sônia Chaves, diretora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia ( UFBA), estudos mostram que a fruta não tem qualquer relação com a redução de mau hálito, que está ligado à placa bacteriana.

A remoção mecânica da placa é feita com uso de escova dental e creme dental. Foto: Unsplash

As evidências mostram, segundo ela, que a remoção mecânica da placa é feita com uso de escova dental e com creme dental fluoretado ou com substâncias que ajudam na melhoria da gengiva. Elas são capazes de desorganizar o biofilme que produz os maus odores.

“A escovação deve ser feita ao menos de uma a duas vezes por dia e com boa desorganização da placa”, diz Chaves. “É a qualidade da escovação que vai desorganizar o biofilme dental e fazer com que haja redução da cárie, da doença de gengiva e também promova o bom hálito”.

Ela acrescenta que há casos de mau hálito que estão relacionados a problemas gástricos e necessitam de solução própria, além da limpeza recomendada.

A fruta também não clareia os dentes. Sobre isso, ela diz serem recomendadas várias tecnologias de clareamento dental, sendo a mais conhecida e comum a que utiliza peróxido de carbamida 22%, aplicada de forma caseira com monitoramento de um dentista. “É necessário um tratamento profissional, que pode ser caseiro, com moldeiras”.