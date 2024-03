É falso que site tenha noticiado proibição de venda de camisetas ‘Fora Lula’ em Fortaleza

O que estão compartilhando: que o site Informe News teria publicado notícia sobre proibição da venda de camisetas “Fora Lula” em um shopping de Fortaleza, no Ceará.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Trata-se de uma montagem. O site negou ter publicado essa notícia. O Verifica não encontrou nenhum relato de que um shopping em Fortaleza tenha proibido a venda de camisetas “Fora Lula”. Em 2022, o Shopping Benfica, localizado na capital cearense, proibiu a comercialização de camisetas com o rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi acusado de censura. O estabelecimento alegou que não permite o comércio de produtos de cunho político.

Notícia sobre ‘censura’ de loja bolsonarista em shopping de Fortaleza é montagem Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: uma postagem no Instagram exibe uma notícia com o título “Censura: Shopping em Fortaleza proíbe venda de camisetas Fora Lula”. “Por simplesmente dar uma opinião, a maior marca conservadora do Brasil está na mira da esquerda. O perfil foi censurada (sic). Vamos bater recorde de seguidores na página que veste a direita no Brasil”, afirma o texto na imagem analisada. O Estadão Verifica pesquisou a suposta notícia em diversos mecanismos de busca, mas não obteve nenhum resultado exato. A reportagem pesquisou pelo Google, Microsoft Bing, Yahoo e Yandex. A suposta matéria exibida na postagem não foi encontrada.

De acordo com a postagem analisada, a informação teria sido publicada em um site chamado Informe News. Existe, de fato, um site com o mesmo domínio. O portal, contudo, apresenta um layout diferente do que é apresentado na imagem e costuma noticiar fatos de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em contato com o Verifica por WhatsApp, o Informe News afirmou que a suposta notícia não foi publicada em seu jornal. “Nosso site é regional, e não temos página no Instagram”, acrescentou.

Ao pesquisar a alegação em buscadores online, o único resultado semelhante informa uma ocorrência similar em 2022. À época, o Shopping Benfica, em Fortaleza, proibiu a venda de camisetas com o rosto de Lula. A loja acusou o estabelecimento de censura, enquanto o shopping alegou proibir a comercialização de produtos de cunho político.

A reportagem entrou em contato com oito shoppings de Fortaleza. O Grupo JCPM, que administra em Fortaleza os shoppings RioMar e RioMar Kennedy, afirmou que não há registro de nenhuma ocorrência similar na rede. Os demais centros comerciais não retornaram o contato até a publicação desta checagem.

Publicidade

Na publicação analisada, a loja que supostamente teria sido censurada é mencionada. O site da marca, contudo, não apresenta nenhum endereço de loja física, e nem menciona estar localizada em Fortaleza. Ao procurar o nome da loja em mecanismos de busca, não há nenhuma correspondência. A reportagem também consultou os sites de shoppings de Fortaleza e não encontrou a marca mencionada em nenhum deles.

A conta no Instagram da loja foi criada em março de 2024 e trocou de nome de usuário quatro vezes em menos de um mês. O Verifica tentou contato com a loja por e-mail e mensagem direta no Instagram, mas não obteve retorno até o encerramento desta checagem.

Como lidar com postagens do tipo: forjar notícias é uma tática comum entre desinformadores. Nestes casos, o caminho mais simples para checar a veracidade da notícia é fazer uma pesquisa por meio de um buscador online. A reportagem buscou pela suposta manchete apresentada na postagem: “Censura: Shopping em Fortaleza proíbe venda de camisetas Fora Lula”. A ausência de resultados correspondentes pode ser um indicativo de desinformação.