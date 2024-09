Checamos a sabatina do ‘Estadão’ com Marina Helena; veja o resultado

A candidata à Prefeitura de São Paulo Marina Helena (Novo) participou nesta quarta-feira, 18, de sabatina do Estadão. O Estadão Verifica, núcleo de checagem de fatos do jornal, analisou as alegações feitas pela economista. Foram consideradas apenas afirmações factuais, como números, datas, comparações de grandeza e outras. Após a apuração, atribuímos as etiquetas “falso”, “enganoso”, “exagerado”, “subestimado”, “impreciso”, “falta contexto” e “verdadeiro”. Veja o resultado abaixo.

Eleitorado de direita

PUBLICIDADE O que Marina disse: que São Paulo tem eleitorado majoritariamente de direita O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. De acordo com pesquisa Quaest do dia 11 de setembro, 35% do eleitorado paulistano se declara como de direita, 33% como de centro de 21% como de esquerda. Como a pesquisa tem margem de erro de três pontos porcentuais, há um empate entre direita e centro. É verdade que há uma parte maior que se identifica como tradicional/conservador: são 42%, segundo a Quaest. Além disso, 30% dos entrevistados se disseram progressistas e 20%, moderados.

Fiscais do Psiu

O que Marina disse: que São Paulo tem apenas dez fiscais do Psiu, programa de combate à poluição sonora.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informou que a cidade tem hoje 464 fiscais “que atuam em todas as posturas municipais”. O Verifica encontrou uma reportagem da rádio Jovem Pan de outubro do ano passado que indicava como o número de 10 fiscais do Psiu. Porém, como o texto indica, a Prefeitura abriu mais vagas de fiscais após demanda do sindicato da categoria.

Granada

O que Marina disse: que foi encontrada uma granada em um centro de acolhida a pessoas em situação de rua.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Uma granada foi encontrada dentro do Centro Temporário de Acolhimento da Rua Prates, no Bom Retiro, região central de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada dia 22 de julho deste ano, após uma funcionária do centro encontrar o explosivo. O objeto foi retirado intacto e ninguém se feriu.

Moradores de rua

O que Marina disse: que o número de moradores de rua só se multiplica. O número subiu de 20 mil para 80 mil.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Em 2017, a estimativa era de que 20 a 25 mil pessoas estivessem em situação de rua em São Paulo, segundo reportagem do Profissão Repórter da época.

Até julho deste ano, o número de pessoas nessa situação era de 81,7 mil. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que reúne dados do CadÚnico.

O último censo da população em situação de rua ocorreu em 2021. Naquela época, a população de rua já havia aumentado desde 2017 – eram 31.884. O próximo censo tem previsão para ocorrer em 2025.

Fila do ultrassom

O que Marina disse: que há 57 mil mulheres esperando para fazer uma ultrassom transvaginal.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Dados obtidos pela TV Globo por meio da Lei de Acesso à Informação em maio do ano passado mostraram que 57.172 pessoas aguardavam pelo exame de ultrassonografia transvaginal na rede municipal de saúde de São Paulo. Era o exame com a maior fila de espera.

Usuários de drogas

O que Marina disse: que 6 a cada 10 usuários de drogas na Cracolândia estão há mais de 5, 10 anos nessa situação.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. A assessoria da candidata informou que os dados são do Levantamento de Cenas de Uso em Capitais (Lecuca).

A pesquisa acompanha o perfil de frequentadores da Cracolândia desde 2016. Na última edição, de 2021, 57,6% dos 357 dependentes químicos entrevistados disseram estar na região por pelo menos 5 anos. Mais de um terço (39,2%) respondeu estar na Cracolândia há 10 anos ou mais.