Site mapeia golpes digitais e orienta vítimas de fraudes

Para auxiliar no combate a fraudes nas redes sociais, a agência Lupa e o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) lançaram o site Será que é Golpe?, uma plataforma que reúne orientações e informações verificadas sobre atividades criminosas digitais. O site tem no momento mais de 120 conteúdos verificados sobre diferentes tipos de golpes.

De acordo com dados recentes do Instituto DataSenado, 24% dos brasileiros já foram vítimas de crimes cibernéticos. Um exemplo de golpe financeiro checado pelo Estadão Verifica recentemente usava um vídeo adulterado do programa Encontro, com Fátima Bernardes. O conteúdo citava um falso anúncio de que o WhatsApp havia disponibilizado uma indenização de R$ 30 mil para pessoas afetadas por um vazamento de dados. Mas, ao clicar para receber o dinheiro, o usuário precisava informar dados pessoais e pagar uma taxa por Pix, caracterizando o golpe.

Golpe da falsa venda de produtos ganha fôlego com redes sociais Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil