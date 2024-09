Vídeo de transporte de tanques é de 2023; veículos militares se dirigiam ao sul de Israel

O mesmo vídeo compartilhado recentemente no Instagram foi postado no canal do YouTube de uma emissora de TV dos Estados Unidos, no dia 9 de outubro de 2023. O título da publicação informa que Israel estava transferindo os tanques para Re’im, uma aldeia no sul do País. A manobra foi uma das respostas ao ataque sem precedentes perpetrado pelo grupo Hamas dentro do território israelense, dois dias antes.

De lá pra cá, houve uma escalada de tensão na região. Desde outubro do ano passado, o Hamas tem recebido apoio da milícia xiita Hezbollah, sediada no Líbano, país que faz fronteira ao norte com Israel.