Número de atentados contra presidentes democratas e republicanos é igual, ao invés do que diz post

“O problema é comparar o Partido Republicano do século XIX com o de agora. São completamente diferentes”, explicou Purdy. “Abraham Lincoln, James Garfield e William McKinley eram de um Partido Republicano que era contra a escravidão, a favor dos direitos civis, das pessoas negras. Lincoln era bastante diferente de Trump”.

Professora de Relações Internacionais da Universidade São Judas Tadeu (USJT), Clarissa Forner pesquisa sobre a política interna e externa dos Estados Unidos e concorda com Purdy. Ela aponta mudanças inclusive de ordem geográfica: o partido Republicano surgiu no século XIX um pouco antes da Guerra Civil dos Estados Unidos, e estava muito mais ligado às colônias do Norte do que às do Sul, e também às questões ideológicas defendidas nesta região. Era no Norte que se defendiam ideias contrárias à escravidão, tendo Lincoln como um nome importante nesse campo.

“Com o passar do tempo, a gente vê uma mudança do partido Republicano, cada vez mais ganhando espaço nos estados do Sul e do Meio-Oeste dos Estados Unidos”, disse Clarissa. Além da mudança geográfica, também há uma mudança ideológica. “O partido Republicano vai se tornando mais conservador, não só no que diz respeito à questão dos direitos civis, mas também na parte econômica. A gente começa a ver que, gradualmente, quem passa a se apropriar mais dessas pautas de direitos civis são os Democratas”, apontou.