É falso vídeo que solicita CPF para consulta de encomendas retidas nos Correios

O que estão compartilhando: vídeo afirma que encomendas retidas nos Correios ou na alfândega podem ser liberadas e entregues em até três dias úteis mediante a consulta em um site, para a qual é necessário informar o número do CPF. O conteúdo sugere que, sem o envio do dado, as encomendas não serão despachadas.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo não foi produzido por nenhum canal oficial dos Correios ou de outro órgão governamental. Os Correios confirmaram que não solicitam dados pessoais como CPF para consultas desse tipo. Toda comunicação oficial da empresa é feita por canais verificados, como o site oficial (correios.com.br) ou agências físicas. A alfândega também não faz esse tipo de abordagem online.

PUBLICIDADE Saiba mais: o vídeo analisado contém um link suspeito, que direciona a um site não oficial. É possível identificar o golpe pelo endereço eletrônico, que não utiliza o domínio oficial “gov.br” ou “correios.com.br”. Além disso, a interface do site falso reproduz elementos gráficos das páginas de órgãos oficiais para enganar os usuários. Os Correios orientam que todas as consultas de encomendas sejam feitas exclusivamente pelo site oficial ou pelo aplicativo “Correios”, disponível para download nas lojas virtuais. Para verificar situações relacionadas à alfândega, os usuários devem acessar a área de importação no site dos Correios ou entrar em contato diretamente com a Receita Federal. A empresa alerta ainda para o perigo de clicar em links desconhecidos ou de fornecer dados pessoais em páginas suspeitas. Informações como CPF podem ser usadas para golpes, como compras fraudulentas ou roubo de identidade.

Se alguém tiver fornecido os dados em um site falso, é essencial entrar em contato com a central de atendimento dos Correios pelo telefone 3003-0100. É importante ressaltar ainda que existe um canal de Segurança da agência.

O governo federal disponibiliza a plataforma www.gov.br/falabrasil para denúncias de golpes digitais e conteúdos suspeitos. Além disso, é possível reportar casos diretamente aos Correios e à Receita Federal por meio dos canais oficiais.