Vídeo de passageiros passando mal em avião não mostra vítimas do acidente em voo da Voepass

A gravação original foi feita jornalista e escritora Daniela Arbex, que relatou um problema com o problema no ar-condicionado dentro do avião. “Gente, por incrível que pareça, ontem eu voei pela terceira vez em um avião da Voepass. Filmei as pessoas passando mal durante o voo por causa do calor que fazia dentro da aeronave sem ar condicionado. Foi terrível. Um passageiro chegou a tirar a camisa. As pessoas se abanavam procurando ar”, escreveu no Instagram, ainda na sexta.

Ela havia viajado duas vezes em aeronave da Voepass, de Ribeirão Preto para Guarulhos, e depois, de Guarulhos até o Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Goianá (MG). Em entrevista ao portal G1, ela informou que as imagens foram registradas no segundo trecho e no mesmo avião que caiu em Vinhedo. “Embora a companhia não reconheça isso [que se trata da mesma aeronave], o prefixo e o número do equipamento é o mesmo”, disse.