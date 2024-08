Fui servidor público da Venezuela durante toda a minha vida - um diplomata de carreira cujo serviço culminou durante a presidência de Hugo Chávez como embaixador na Argentina.

PUBLICIDADE Aceitei a candidatura presidencial da Plataforma Unitária Democrática, uma coalizão de partidos que se opõem ao regime atual, com o apoio de María Corina Machado. Machado foi a clara vencedora da eleição primária realizada por essa coalizão em outubro de 2023. No entanto, ela foi impedida de concorrer à eleição presidencial devido a uma desqualificação inconstitucional. Decidi aceitar a candidatura porque considerei que era meu dever com meu país e com minha consciência de cidadão que acredita que as urnas são o meio pelo qual o povo deve decidir quem o representa e quem o governa.

O candidato presidencial Edmundo González Urrutia participa de uma coletiva de imprensa ao lado da líder da oposição, María Corina Machado, em Caracas, Venezuela Foto: Juan Barreto/AFP

Após uma campanha breve e desigual, marcada por restrições e abusos de poder, o povo venezuelano participou pacificamente e em grande número da eleição de 28 de julho. O resultado foi claro: obtive uma maioria ampla e incontestável.

Provamos isso com os dados emitidos pelo sistema de votação automatizado na grande maioria das cerca de 16.000 seções eleitorais do país. Nossas testemunhas obtiveram os resultados individuais de mais de 80% das urnas de votação do país e eles estão disponíveis para o mundo ver em um site. De acordo com essa contagem detalhada, recebi 67% dos votos.

Esse resultado, é importante observar, é consistente com as conclusões das pesquisas mais respeitadas no período que antecedeu a eleição, bem como com as pesquisas de boca-de-urna e contagens rápidas realizadas no dia da eleição. Até mesmo os membros do Partido Socialista Unido da Venezuela (Partido Socialista Unido da Venezuela), de Nicolás Maduro, que estavam presentes nas seções eleitorais, testemunharam como os cidadãos de todo o país votaram esmagadoramente a favor da mudança e da liberdade.

O candidato presidencial da Venezuela, Edmundo González, participa de comício ao lado de María Corina Machado, em Caracas, Venezuela Foto: Gabriela Oraa/AFP

Em minha campanha, prometi uma transferência de poder democrática e ordenada, conforme exigido por nossa constituição. Também prometi um governo para todos, que respeitasse o Estado de Direito e se dedicasse a promover a reconciliação nacional, para resolver a crise que está afetando a vida dos venezuelanos, especialmente os mais vulneráveis. Essa crise é tão grave que cerca de 8 milhões de meus compatriotas - um quarto da população - emigraram na última década.

Publicidade

O regime liderado por Maduro ignorou o resultado da eleição e proclamou apressadamente um resultado falso e não comprovável. As potências ocidentais e outras deveriam rejeitar categoricamente o resultado oficial.

O que eu defendo é o respeito pela vontade livre e pacífica de nosso povo. Seria contra meus princípios e contra meu histórico de vida defender qualquer tipo de violência, muito menos um golpe de Estado. O regime, ao contrário, parece estar disposto a permanecer no poder por todos os meios possíveis, inclusive o uso da violência.

A atitude lógica e justa a ser tomada é realizar com urgência uma verificação competente e imparcial dos resultados das eleições, como propuseram os governos latino-americanos.

Somente por meio da verdade a Venezuela encontrará uma maneira de seguir em frente neste momento crítico. Os democratas do mundo devem defender esse princípio e, ao mesmo tempo, pressionar por uma solução imediata para a crise.

Sempre fui, por vocação e convicção, um homem de paz. É em paz que buscarei uma maneira de os venezuelanos resolverem essa situação de forma responsável.