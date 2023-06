A modernização da Arábia Saudita vai impactar todo o Oriente Médio; leia a coluna de Thomas Friedman

(Esta coluna de Thomas Friedman foi dividida em três partes para facilitar a leitura; este é o terceiro capítulo)

A Arábia Saudita tenta hoje suprimir o mesmo tipo de força clerical inflexível à qual Israel dá cada vez mais poder. Mas a família que governa os sauditas tem muito do que se redimir, porque os excessos religiosos que seus membros permitiram domesticamente e financiaram no exterior a partir de 1979 desvirtuaram todo o mundo muçulmano e ajudaram a inspirar o 11 de Setembro.

O resumo: os islamistas tradicionalistas e supressores dos direitos das mulheres puderam reinar livremente depois de 1979, após extremistas assumirem a Grande Mesquita em Meca e acusarem a família Al-Saud, que rege o país, de ser insuficientemente devota. Em resposta, a família governante concedeu aos clérigos sauditas poderes ímpares para impor sua versão mais puritana de Islã dentro do país e exportá-la. Isso mudou a cara do Islã no mundo inteiro.

O príncipe-herdeiro, Mohammed bin Salman, que é o líder de facto agora que seu pai idoso, o rei Salman, abdicou da maioria de suas funções públicas de liderança, tem basicamente revertido 1979 — colocando as autoridades religiosas sob controle rígido do governo, mandando os islamistas mais radicais para a cadeia e abrindo a espessa cortina que envolvia a Arábia Saudita — com forte adesão dos dois terços de sua população menos de 30 anos.

O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, no Palácio Al-Salam em Jeddah: aproximação com Israel e abertura do reino Foto: Bandar Aljaloud / EFE

Uma queda de braço com os clérigos sunitas

Continua após a publicidade

Eu considerei bastante simbólico que, em 2021, o ministro de Assuntos Islâmicos de MBS tenha ordenado todas as mesquitas a “baixar o volume” de seus alto-falantes, “alegando que famílias têm reclamado que alto-falantes em disputa não deixam suas crianças dormir”, conforme noticiou a Reuters.

A grande dúvida em relação à Arábia Saudita é se o país será capaz de permanecer estável enquanto alcança metade que seja de suas ambições, em um momento no qual todos os sauditas estão sendo convidados a embarcar em um trem-bala para a modernidade que planeja compensar décadas de estagnação sob as ordens de velhos cansados, para os quais mudanças a 8 km/h eram rápidas o suficiente, e esclerosados ao ponto disso ameaçar a viabilidade de todo o sistema saudita.

O que quero dizer quando uso o termo trem-bala? Quando estive aqui no fim de 2017, MBS surpreendeu o país ao anunciar que as mulheres e meninas sauditas poderiam pela primeira vez comparecer a estádios de futebol como torcedoras. Quando voltei aqui, na semana passada, descobri que a liga profissional saudita de futebol feminino está a caminho de sua segunda temporada.

Quando estive aqui em 2017, MBS tinha anunciado que as mulheres teriam direito de dirigir. Quando voltei aqui, na semana passada, descobri que, em março de 2022, a pilota de corrida Aseel al-Hamad se tornou a primeira mulher saudita a dirigir um carro de Fórmula 1 em seu país, e Reema Juffali tinha se tornado a primeira mulher saudita a competir em uma série de corridas, em Diriyah, em 2019.

Quem chama um Uber em Riad hoje pode ser atendido por uma motorista mulher.

Mulheres sauditas dirigem em Damman, Arábia Saudita Foto: Tasneem Alsultan / NYT

Mudanças que passam desapercebidas

Continua após a publicidade

O ritmo e a amplitude das mudanças na sociedade saudita têm sido subnoticiados em parte porque poucos repórteres estrangeiros visitaram o país durante a pandemia de covid-19, quando tantas reformas alcançaram velocidade de escape, e em parte porque muitos repórteres — eu entre eles — têm dificuldade para encontrar uma maneira de escrever sobre as mudanças autenticamente positivas na Arábia Saudita quando o autor de tantas delas é MBS, que em 2018 possibilitou o grotesco e disparatado assassinato e desmembramento do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

A única resposta para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é falar de ambos assuntos. Simplesmente deixar de lado o que os homens de MBS fizeram com Khashoggi seria imoral e inconsistente com os valores e interesses americanos; da mesma maneira que deixar de lado a contínua repressão por parte das autoridades sauditas de qualquer expressão pública de dissenso ou crítica à liderança em relação a qualquer assunto. MBS beneficiaria-se em permitir que mais vozes sauditas fossem ouvidas nesse tempo de mudanças rápidas e massivas.

Mas as autoridades dos EUA adotarem uma posição permanentemente arredia em relação à Arábia Saudita seria uma irresponsabilidade. Essa postura ignoraria as amplas e populares reformas que MBS lançou em seu país, que podem transformar a Arábia Saudita e todo o mundo árabe de maneiras muito saudáveis — e que atendem imensamente ao interesse americano.

Essa tensão não desaparecerá enquanto MBS estiver dirigindo o espetáculo por aqui. Se você somente quiser escrever sobre, ou se envolver com, países que prescindem de dilemas morais, na Arábia Saudita você estará no lugar errado.

Um tímido avanço para as mulheres

É fim de tarde em Riad, e estou sentado a uma mesa da cafeteria Salam, um dos muitos cafés e restaurantes que abriram desde minha visita anterior. Estou conversando com três sauditas de 20 e poucos anos, dois homens que fizeram faculdade no exterior e escolheram voltar para o país e ser parte do movimento de reforma e uma mulher que foi escolarizada por aqui. Estamos dentro do estabelecimento, mas do lado de fora, apontam-me os jovens, há quatro mulheres sauditas que não cobrem totalmente os cabelos, saboreando cafés e fumando vapes. Algo que eu nunca tinha visto.

Continua após a publicidade

Esses jovens não quiseram falar em on. Como eu disse, apesar de todas as reformas radicais nos âmbitos da sociedade, da religião e da economia por aqui, a Arábia Saudita ainda é uma monarquia absolutista, na qual você pode ser mandado para a cadeia simplesmente por tuitar críticas leves sobre MBS ou seu governo. (O governo saudita também tem demonstrado cada vez mais sua predileção pelo uso de bots no Twitter para atacar críticos e amplificar o apoio pela liderança.)

E ainda assim, não são poucos os jovens sauditas que colocam MBS em nas tela de proteção de seus celulares, e esse movimento é autêntico. Por quê? Porque tudo é relativo. Vocês não podem imaginar como era ser uma mulher saudita moderna antes de MBS extirpar completamente a mutawa — a polícia islâmica — que por décadas aterrorizava a população e prendia qualquer mulher flagrada com algum cacho de cabelo fora do véu ou, como no caso de um amigo meu, tentou evitar que ele passasse pelo controle de passaportes ao deixar o país para estudar porque seu cabelo era longo demais e porque ele estava se matriculando em uma faculdade “infiel”.

Um homem saudita ensina sua esposa a dirigir em Khobar, Arábia Saudita Foto: Tasneem Alsultan/ NYT

A jovem com que eu conversava no café me disse que as mulheres serem autorizadas a dirigir significa muito mais do que simplesmente sentar-se atrás do volante. “É sobre eu dirigir minha própria vida agora. Vocês vêm aqui hoje e veem mulheres dirigindo, e isso não significa nada para as pessoas dos outros países do mundo, mas significa muito para mim. Durante toda minha adolescência meu objetivo foi morar no exterior. Eu pensava que levaria décadas ou séculos para este país mudar. Eu cursei literatura, e nós estudamos as mulheres na Renascença e suas transformações. Eu nunca pensei que seria uma delas.”

E ela não está só. A Arábia Saudita possui há muito tempo “uma das taxas de participação laboral feminina mais baixas no planeta”, segundo nota um relatório de 2021 da Brookings Institution. Em 2018, “a fatia das mulheres sauditas que tinham emprego ou procuravam trabalho ativamente era de 19,7% da população adulta de mulheres com cidadania saudita. (…) Nos anos anteriores, o índice era muito mais baixo”.

Mas na esteira da decisão de MBS de permitir que mulheres dirijam — e que as mulheres com mais de 21 não precisem mais de permissão de um chamado guardião masculino para solicitar um passaporte para viajar ao exterior — a participação na força de trabalho das mulheres sauditas saltou 64% em dois anos, para 33% no fim de 2020. Em 2022, o índice cresceu 37%. A Arábia Saudita ainda não é nenhum paraíso para as mulheres — ativistas defensoras dos direitos das mulheres têm sido detidas — mas em comparação com seis anos atrás a mudança é ampla.

Uma modernização urgente

Continua após a publicidade

A atual geração de líderes sauditas está acentuadamente consciente de que “o petróleo não vai durar para sempre”, afirmou o ministro saudita da Economia e Planejamento, Faisal Alibrahim, que se formou no MIT e que, como muitos outros ministros do governo do país hoje, vem do setor privado. “Então nossa competitividade tem de vir de outros lugares, e nossas fontes de crescimento têm de se diversificar se nós quisermos tornar nossa economia mais resiliente e desprender o potencial pleno da sociedade.”

Imagens do príncipe herdeiro e do rei da Arábia Saudita em um hotel em Riad Foto: Tasneem Alsultan / NYT

Isso significa desprender finalmente o potencial pleno da metade mulher da sociedade, depois de séculos de clausura. A atual geração de líderes sauditas concluiu, segundo notou Alibrahim, que “mudança social e cultural” não é apenas um “subproduto (auspicioso) do desenvolvimento econômico”, mas um “ingrediente necessário a ele”.

Impacto regional

Estamos falando de um importante interesse da política externa americana. Por quê? Depois do anúncio, de outubro de 2017, de que as mulheres sauditas poderiam comparecer a eventos esportivos abertos ao público, adivinhem o que aconteceu? As mulheres iranianas, na vizinhança, que eram proibidas de atividades desse tipo desde da Revolução Islâmica, de 1979, exigiram em 2019 que os mesmos direitos lhes fossem concedidos — após “a morte de uma torcedora que ateou fogo ao próprio corpo depois de ser presa por tentar comparecer a uma partida”, segundo noticiou a BBC News.

Isso não é complicado: desde a Revolução Islâmica iraniana, de 1979, Irã e Arábia Saudita têm competido em relação a qual país islâmico é mais autenticamente religioso — e exportaram essa competição para todo o mundo muçulmano, fazendo com que as mesquitas pregassem as ideias mais puritanas, contra as mulheres e contra o pluralismo religioso.

As mulheres iranianas estão se rebelando neste momento por seus próprios motivos, jogando fora os véus sobre seus cabelos em desafio aos clérigos. Mas não há nenhuma dúvida na minha mente que uma Arábia Saudita que seja liberalizante socialmente, culturalmente, religiosamente e economicamente não apenas estimulará mais reformas em todo o mundo árabe, mas também não poderá deixar de ser outra fonte de pressão sobre a liderança clerical da Idade das Trevas que controla o Irã. O que acontece na Arábia Saudita não fica na Arábia Saudita. Isso foi verdadeiro com o fundamentalismo wahabita — e com sorte será verdadeiro com uma versão mais moderada do Islã.

Continua após a publicidade

O príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman está tentando liberalizar partes da sociedade, mas a tentativa pode ser ofuscada pelo assassinato de Jamal Khashoggi e outros atos violentos Foto: Tasneem Alsultan/ NYT

Quando eu comecei a trabalhar nesta região, judeus não eram bem-vindos na Arábia Saudita a não ser que seu sobrenome fosse Kissinger. Hoje, Israel e Arábia Saudita estão negociando discretamente termos de paz. É uma tacada com três tabelas. Os sauditas querem a ajuda de Israel no Congresso americano para lhes garantir um acordo de segurança EUA-Arábia Saudita de longo prazo, um programa nuclear civil e acesso às armas americanas mais avançadas — em troca da normalização de relações entre Arábia Saudita e Israel.

Os israelenses não param de me dizer que, se ajudarem os sauditas a obter esses proveitos dos EUA, Riad normalizará as relações com Israel sem exigir nenhuma concessão israelense em benefício aos palestinos.

Eu não acredito nisso. Segundo conversas que tive com uma graduada autoridade de Riad, os sauditas ainda não decidiram o quanto exigirão de Israel em relação aos palestinos em troca do estabelecimento de relações — mas exigirão algo. A Arábia Saudita compete ativamente hoje em dia com os Emirados Árabes Unidos, e Riad certamente quer obter mais de Israel do que os EAU conseguiram pela assinatura dos Acordos de Abraão.

Um ator improvável na história

Eu nunca pensei que algum dia escreveria isso, mas: a Arábia Saudita pode não estar interessada na história judaica, mas a história judaica está agora muito interessada na Arábia Saudita. Isso ocorre porque as condições que a Arábia Saudita exige do Estado judaico em troca da normalização surtirão um enorme impacto sobre Israel conseguir ou não permanecer um Estado judaico e democrático.

Os sauditas poderiam cimentar a coalizão extremista de Netanyahu no poder por anos — ao conceder a Bibi o prêmio definitivo das relações diplomáticas abertas com Riad — se não houver nenhuma concessão de Israel sobre os palestinos na Cisjordânia. Mas isso provavelmente amarraria Israel a um futuro de apartheid.

Continua após a publicidade

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, o então presidente dos EUA, Donald Trump, e o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Abdullah bin Zayed, após assinatura de acordo entre os países Foto: Tom Brenner / Reuters

Ou os sauditas poderiam exigir aberturas israelenses aos palestinos que preservariam a possibilidade de uma solução de dois Estados — assim como a esperança de que Israel possa permanecer um Estado democrático e judaico — forçando Netanyahu a escolher entre seus aliados extremistas, adeptos de um Estado único, ou entrar na história abrindo relações com a Arábia Saudita.

O presidente Biden e as autoridades americanas estão mais bem posicionadas do que qualquer outro indivíduo ou ente para forjar o desfecho dessas discussões. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou na segunda-feira que planejava conversar com os líderes sauditas esta semana durante visita a Riad sobre a possibilidade da normalização de relações com Israel.

O papel dos EUA no Oriente Médio

Para compreender a perseverança dos EUA a longo prazo nesta região em mudança diametral, permitam-me levá-los de volta rapidamente para minha escala em Doha, no Catar, onde eu visitei a gigantesca base aérea americana de Al-Udeid, nas imediações da capital catariana.

Tanta gente passou de repente a conversar com tanta gente que não conversava antes: Arábia Saudita está conversando com o Irã por meio da China. O Egito está conversando com o Catar. Os EAU estão conversando com o Catar. A Turquia está conversando com o Egito. E todos os Estados árabes sunitas estão agora subitamente conversando com a Síria. E a maioria deles também conversa com Israel.

É o equivalente no Oriente Médio a uma dança de quadrilha, e este passo de cumprimento entre os dançarinos não é difícil explicar: a saída caótica dos EUA do Afeganistão por determinação do presidente Biden; o fracasso dos EUA em reponder a ataques promovidos pelo Irã contra a Arábia Saudita e os EAU durante os governos Trump e Biden; o súbito e patético esforço de Trump para retirar tropas americanas da Síria, onde os EUA protegiam os curdos e combatiam o Estado Islâmico. Todos esses pontos de inflexão convenceram muita gente por aqui de que os EUA estão de saída. Portanto, a ideia é aprender a dançar com novos parceiros, para que ninguém sobre de pé sozinho no salão se o Tio Sam for embora.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cumprimenta o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Foto: Assessoria de imprensa do governo da Arábia Saudita / NYT

Eu acho que esse medo é exagerado, mas não injustificado. Dado o empuxo da guerra na Ucrânia e o desafio a longo prazo da China no Pacífico, se os EUA quiserem continuar uma potência crível nesta região, terão de pensar de outra forma a respeito de estratégia militar e custos financeiros. E isso me traz à coisa mais interessante que vi e ouvi na base aérea americana de Al-Udeid.

Quando entrei em uma grande garagem eu notei: uma mesa se sinuca, várias impressoras 3-D, telas de computador, máquinas-ferramentas, vários protótipos de drones e alguns aviadores americanos cobertos de tatuagens trabalhando sob um cartaz grudado na parede que dizia: “Produza algo”.

Estratégias de baixo custo

Onde eu estava? Em uma das inovações mais interessantes implementadas pelo chefe do Comando Central dos EUA, o general Michael “Erik” Kurilla, para prolongar nossa perseverança. Trata-se da versão militar da “inovação frugal”. O Centcom se propôs o seguinte desafio: como seria se conseguíssemos combater o EI, a Al-Qaeda e o Irã apenas com armas que conseguíssemos fabricar com impressoras 3-D, podendo comprar todos os componentes para sua produção de lojas como Best Buy, Amazon e Alibaba?

Em outras palavras, e se nós lutássemos com as mesmas limitações econômicas que os nossos inimigos têm contornado bastante efetivamente para nos atacar desde que invadimos o Iraque? Limitações que levaram a um campo de batalha assimétrico, no qual nós disparamos mísseis de US$ 1 milhão a unidade para derrubar drones de US$ 500 a unidade, que eles montam em grande medida com componentes baratos disponíveis em lojas como Best Buy, Amazon e Alibaba.

Com esse tipo de estratégia de baixo custo em mente, explicou-me o engenheiro encarregado da garagem do Centcom, “nos conseguimos replicar” novos drones e bloqueadores de sinal rapidamente, usando impressoras 3-D e componentes de fibra de carbono. E se os EUA e seus aliados conseguem agora lançar mil drones de uma só vez na direção um inimigo, que não consegue saber qual aeronave está armada, “nós estamos lhes impingindo custos e dilemas e tirando sua atenção de outras coisas. E quando eles nos alcançarem, nós estaremos outro passo adiante”.

Esse tipo de inovação frugal pode possibilitar aos EUA fazer mais com menos nesta região. Ainda assim, persiste a percepção de que nós estamos indo embora, e isso cria muita movimentação de peças no tabuleiro geopolítico daqui. Conforme colocou-me uma graduada autoridade saudita: mesmo que os americanos ainda estejam presentes nesta região, “nós não temos certeza sobre o que eles defendem com sua presença” — o que os faria agir em defesa de seus aliados.