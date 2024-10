Nos últimos 360 dias, desde que as imagens do massacre de cerca de 1.200 pessoas em Israel, no dia 7 de outubro passado, foram divulgadas em todo o mundo, o presidente Joe Biden alertou a todo momento contra a possibilidade de um ataque terrorista do Hamas se transformar em um conflito com o outro representante do Irã, o Hezbollah, e, em última instância, com o próprio Irã.

Agora, depois que Israel assassinou o chefe do Hezbollah, Hasan Nasrallah, e iniciou uma invasão terrestre no Líbano, e depois que o Irã retaliou na terça-feira lançando quase 200 mísseis contra Israel, isso se transformou em um dos momentos mais perigosos da região desde a Guerra Árabe-Israelense de 1967.