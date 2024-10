Nos últimos dias, as autoridades americanas têm avaliado como poderia se desenrolar uma troca de mísseis entre o Irã e Israel. A previsão mais otimista foi a repetição do que aconteceu em abril, quando os Estados Unidos, Israel, Jordânia e outros países interceptaram quase todas as centenas de mísseis e drones disparados contra Israel.

PUBLICIDADE Posteriormente, o presidente Joe Biden pediu ao primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, que “aceitasse a vitória”, e a resposta de Israel foi silenciosa: embora tenha disparado contra uma base aérea em Isfahan, uma cidade cercada por algumas das principais instalações nucleares do Irã, evitou atingir as próprias instalações. A mensagem, no entanto, foi clara: da próxima vez, eles poderiam mirar nos ativos que o Irã possui. Os cenários mais extremos que estão sendo explorados desta vez, de acordo com as autoridades americanas, envolvem Israel atacando as instalações nucleares, especialmente os locais de enriquecimento em Natanz, o coração do programa iraniano. É em Natanz, ao norte de Isfahan, que o Irã produziu seu urânio quase em grau de bomba, que, segundo as autoridades americanas, poderia ser convertido em grau de bomba em dias ou semanas. Seria necessário muito mais tempo para produzir uma arma nuclear.

Imagem mostra míssil iraniano sendo abatido por defesa aérea de Israel em Jerusalém, nesta terça-feira, 1º Foto: Menahem Kahana/AFP

Em abril, as autoridades israelenses disseram que o ataque iraniano envolveu 185 drones, 36 mísseis de cruzeiro e 110 mísseis superfície-superfície disparados contra Israel. A maioria foi lançada do Irã, mas um pequeno número foi disparado do Iraque e do Iêmen. As armas usadas na barragem eram mais sofisticadas do que qualquer outra que Israel havia encontrado durante os primeiros seis meses de luta contra o Hamas em Gaza.

O ataque causou pequenos danos em uma base militar e estilhaços feriram gravemente uma menina de 7 anos de uma comunidade árabe beduína no sul de Israel.

Aviões de guerra israelenses retaliaram logo em seguida, disparando mísseis contra o Irã, de acordo com autoridades ocidentais e iranianas.

Grant Rumley, ex-funcionário do Pentágono e membro sênior do Washington Institute for Near East Policy, disse que o Irã provavelmente replicaria o ataque de abril com uma combinação de drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Desta vez, está claro que o Irã queria evitar os fracassos de abril usando principalmente mísseis balísticos”, disse ele, ‘que viajam muito mais rápido e podem rapidamente sobrecarregar um sistema de defesa aérea’.

Ao contrário do ataque de abril, no qual Israel teve dias de aviso para coordenar as defesas com seus aliados na região, o ataque de terça-feira ocorreu com apenas algumas horas de antecedência.

“Dessa forma, é difícil considerar esse novo ataque como meramente simbólico”, disse Rumley. “Certamente parece uma escalada do Irã”.