Depois de dias de trocas de foguetes e mísseis entre Israel e o Hezbollah, nesta terça-feira, 1º, o confronto tomou um rumo ainda mais ameaçador, de duas maneiras: o Irã lançou ataques diretos de mísseis contra Israel, enquanto Israel desencadeou uma invasão terrestre do Líbano. A guerra regional completa, que muitos temiam desde os ataques de 7 de outubro de 2023, agora parece mais próxima do que nunca. Uma possibilidade é que Israel agora responda com ataques aéreos ao Irã, talvez mirando as instalações usadas para seu programa nuclear, uma missão de alto risco que Israel vem planejando há duas décadas.

Os ataques de mísseis do Irã começaram na noite de 1º de outubro, após avisos do governo americano e das autoridades israelenses. Em Tel Aviv e Jerusalém, as pessoas se aglomeraram em abrigos. O ataque de mísseis anterior do Irã em abril, envolvendo mais de 300 projéteis, falhou, pois foram interceptados por sistemas de defesa aérea e aviões de guerra americanos e israelenses. Tanto Israel quanto os Estados Unidos confirmaram que o Irã havia disparado cerca de 200 mísseis balísticos dessa vez, e que não houve relatos de mortes em Israel. “Com base no que sabemos neste momento, este ataque parece ter sido derrotado”, disse Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do presidenta americano Joe Biden.

Mísseis lançados do Irã em direção a Israel são vistos no céu, nesta terça-feira, 1º. Foto: AP Photo/Abdel Kareem Hana

PUBLICIDADE Ainda assim, o ataque iraniano tem um significado que vai muito além das possíveis baixas israelenses. Muitos dentro do establishment político e de segurança de Israel acreditam que há um momento para transformar o quadro estratégico na região, dada a fraqueza dos representantes do Irã. É até possível que o assassinato de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, junto com um general iraniano sênior, em Beirute em 27 de setembro, tenha sido projetado para provocar o Irã, atraindo-o para uma armadilha estratégica. De qualquer forma, o ataque iraniano, eles argumentam, dá a Israel a justificativa para lidar com a ameaça nuclear do Irã. A chave para essa avaliação é que o cálculo melhorou para Israel. Um elemento do ataque fracassado do Irã em abril é que ele revelou suas vulnerabilidades. Israel escolheu evitar uma retaliação em larga escala, mas três dias depois destruiu um radar de defesa aérea iraniano importante. Isso agora está sendo visto como evidência de que as defesas do Irã são vulneráveis à força aérea israelense. Enquanto isso, um argumento de longa data contra um ataque era que o Irã responderia pressionando o Hezbollah a atirar em Israel. Agora, com o Hezbollah cambaleando e Israel já em pé de guerra, isso parece ser um problema menor.

Binyamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, tentou e falhou em convencer os generais israelenses do valor estratégico de um ataque ao Irã. Hoje, ele pode tê-los persuadido de seus méritos. Os falcões israelenses também acreditam que Biden, perto do fim de seu mandato, dará seu apoio e talvez até mesmo se juntará a uma campanha que pode degradar severamente o programa nuclear do Irã e prejudicar a posição dos teocratas e militares durões que lideram o regime impopular da República Islâmica.

As primeiras incursões israelenses no sul do Líbano no final de 30 de setembro foram pequenas. Os soldados avançaram apenas “a uma curta distância da fronteira”, disse um oficial. Esses “ataques” visavam destruir lançadores de mísseis e outras infraestruturas militares usadas pelo Hezbollah, a milícia apoiada pelo Irã que tem bombardeado o norte de Israel. Até agora, as Forças de Defesa de Israel (FDI) não convocaram o número de reservistas necessários para uma invasão em grande escala. Apenas uma única divisão está envolvida nas incursões — um terço da força que invadiu Gaza há quase um ano.

Uma possibilidade que as autoridades israelenses mencionam em particular é a criação de uma zona-tampão de alguns quilômetros de largura ao longo da fronteira para tranquilizar os israelenses de que é seguro retornar para suas casas. O objetivo oficial de Israel é criar as condições para o retorno de mais de 60.000 de seus cidadãos que foram forçados a evacuar quando o Hezbollah começou a bombardear o norte de Israel em 8 de outubro do ano passado.

No entanto, as incursões israelenses no Líbano têm uma maneira de se tornarem invasões completas rapidamente. Avisos em árabe pelas FDI para moradores de mais de 20 aldeias, algumas a mais de 20 quilômetros de Israel, para deixarem a região imediatamente, são uma indicação clara de que Israel tem planos maiores. Até agora, nenhum confronto entre o FDI e o Hezbollah foi relatado no solo, mas isso é apenas uma questão de tempo. Embora muitos combatentes do Hezbollah tenham se retirado para o norte para escapar dos ataques aéreos israelenses, a inteligência israelense acredita que cerca de 2.000 da força de elite “Radwan” permanecem perto da fronteira.

Qualquer luta seria intensa. Algumas tropas do Hezbollah lutaram na guerra civil da Síria, na qual o Hezbollah apoiou o regime assassino de Bashar al Assad. Eles também conhecem o terreno, que é rochoso e montanhoso, fornecendo muitos pontos para emboscadas. As tropas das FDI que entram no Líbano também são endurecidas por um ano de luta em Gaza. Os caças, helicópteros de ataque e drones de vigilância de Israel fornecem cobertura aérea próxima. Israel penetrou e interrompeu as redes de comunicação do Hezbollah, como mostrou há cerca de duas semanas, quando detonou milhares de pagers e walkie-talkies com armadilhas explosivas usados por membros do Hezbollah.

Enquanto a operação israelense permanecer perto da fronteira, ela parece ter o apoio dos Estados Unidos. A operação “está alinhada com o direito de Israel de defender seus cidadãos e devolver civis em segurança para suas casas”, disse um porta-voz da Casa Branca. “Apoiamos o direito de Israel de se defender contra o Hezbollah e todos os grupos terroristas apoiados pelo Irã.” No entanto, o porta-voz alertou também sobre “desvio de missão”.

Pessoas em luto participam de um evento em homenagem ao líder morto do Hezbollah, Hassan Nasrallah, mostrado em um outdoor na Praça Felestin, no centro de Teerã. Foto: AP/Vahid Salemi

Alguns israelenses estão cautelosos com o entusiasmo de Netanyahu e sua coalizão de extrema direita para levar a luta ao Hezbollah. “O Líbano é um vórtice que já nos varreu antes”, alerta Tamir Hayman, um ex-general das FDI e chefe do Instituto de Estudos de Segurança Nacional em Tel Aviv.

“Israel precisa deixar seus objetivos claros no Líbano e definir que tipo de cessar-fogo estará disposto a aceitar com o Hezbollah. As coisas têm ido bem contra o Hezbollah até agora, mas o potencial de desastre no Líbano é grande.”

Uma invasão de alto risco está ocorrendo agora ao lado de um confronto direto de risco ainda maior entre o Irã e Israel, aumentando as apostas para Israel — e todo o Oriente Médio.