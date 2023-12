Dois aviões do modelo EMB 120 Brasília, da Embraer, sofreram acidentes na mesma pista de pouso em um aeroporto da Tanzânia, em um intervalo de poucas horas de diferença. Os episódios aconteceram no Aeroporto de Kikoboga, na terça-feira, 28, e não houve feridos entre passageiros e tripulações de ambos os voos.

Segundo o Independent Co., o primeiro avião, da companhia aérea United Air Zanzibar decolou na madrugada de terça-feira do arquipélago de Zanzibar, levando 30 passageiros e três tripulantes. Ao se aproximar de seu destino, houve alguma falha técnica que impediu o pouso de forma adequada.

Algumas horas depois, outro EMB 120 Brasília, vinculado à Sindbard Air mas também operado pela Unity Air, de acordo com portais especializados em aviação, sofreu um colapso do trem de pouso durante a aceleração enquanto decolava do mesmo aeroporto. A asa direita bateu em um prédio antes que o avião parasse. Como no voo anterior, transportava 30 passageiros e três tripulantes, sem relatos de feridos.

As poucas horas de diferença entre os dois acidentes chamaram a atenção de internautas e de especialistas em aviação. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as duas aeronaves, visivelmente danificadas, a poucos metros de distância uma da outra. Não ficou imediatamente claro as causas dos acidentes.

Com capacidade para 30 passageiros, o EMB 120 Brasília foi oficialmente lançado pela Embraer em 1979. O avião, destinado à aviação regional, é um turboélice bimotor de asa baixa. Procurada pelo Estadão para comentar os acidentes, a Embraer não respondeu ao pedido de comentário até a tarde desta quinta-feira, 30. O espaço segue aberto para resposta.