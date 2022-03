Alemanha se prepara para racionamento de gás enquanto Rússia ameaça cortar fornecimento

BERLIM - A Alemanha ativou nesta quarta-feira, 30, o primeiro nível de seu plano de emergência para garantir o abastecimento de gás diante das ameaças de suspensão do fornecimento russo, anunciou o ministro da Economia, em razão do não pagamento do gás em rublos, como exige Moscou.

“Foi aberto um setor de crise no ministério” para supervisionar a situação, após o G-7 recusar a exigência russa de pagar em rublos, explicou Robert Habeck em uma coletiva. O plano de emergência possui três níveis de alerta e, no momento, “a segurança de fornecimento” de gás está garantida na Alemanha, explicou.

O plano foi ativado em seu primeiro passo, o que pode ser escalonado e levar ao racionamento do gás no país. O movimento retrata o risco que países europeus enfrentam ao dependerem da Rússia para o fornecimento de gás e petróleo em meio à guerra na Ucrânia.

Rússia pede que fornecimento de seu gás seja pago em rublos, mas G-7 rejeita exigência. Foto: Dado Ruvic/Reuters

As reservas se encontram, atualmente, em 25% de suas capacidades, acrescentou o ministro, que alerta que se as entregas forem suspensas vai haver “graves consequências”, mas que o país pode “encará-las”. “Atualmente, o gás e o petróleo chegam de acordo com os pedidos e a medida tomada hoje (quarta) é preventiva”, disse Habeck.

Somente no terceiro nível de alerta, o mais elevado, será necessária a intervenção do Estado “no mercado para “regular” a distribuição.

Pagamento em rublos

O Kremlin insistiu, na terça-feira 29, no pagamento em rublos do gás russo vendido à Europa, rejeitando as críticas do G-7, que considera a exigência inaceitável. Muitas empresas europeias de energia alegam que, para mudar a forma de pagamento, seria necessário renegociar os contratos de longo prazo.

A exigência russa é vista como uma forma de o Kremlin se defender das sanções econômicas que estão sendo impostas pelo Ocidente em razão da invasão à Ucrânia.

Nesta quinta-feira, o governo russo, o Banco Central e a gigante do setor de energia russa Gazprom devem apresentar ao presidente Vladimir Putin um relatório sobre a implementação de um sistema de pagamento em rublos. / AFP e NYT