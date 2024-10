Perto do final de nossa entrevista pelo Zoom, perguntei a Horn o que significa o número “356″ que ele havia escrito à mão em uma pequena placa colada em sua camisa. Horn me respondeu que era o número de dias que teriam se passado no dia 7 de outubro sem que ele tivesse visto ou ouvido seus dois filhos sequestrados.

“Infelizmente, estamos contando os dias em que nossos parentes estão em cativeiro nas mãos do Hamas”, disse Horn. “E chegaremos ao dia 365.”

No primeiro aniversário do ataque terrorista de 7 de outubro contra Israel, enquanto os olhos do mundo se voltam para as guerras em Gaza, no Líbano e no Irã, não devemos esquecer os reféns israelenses cujo sequestro deu início ao atual ciclo de violência no Oriente Médio. Se o mundo não exercer mais pressão para a sua libertação imediata, estaremos normalizando um precedente perigoso e encorajando indiretamente a tomada de reféns em todo o mundo. /TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL