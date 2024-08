Lincoln acrescentou que o Centro Carter e várias outras organizações analisaram os dados das atas verificadas que a oposição divulgou, “e elas mostram que a oposição venceu por uma margem de dois para um”.

O regime venezuelano passou a inventar novos truques para desviar a atenção do público da obrigação do Conselho Nacional Eleitoral de divulgar as atas esperando que outros acontecimentos mundiais, como as guerras no Oriente Médio, tirem a Venezuela das manchetes.

Entre outras coisas, Maduro solicitou uma auditoria do Supremo Tribunal de Justiça sobre as eleições, incluindo em relação ao suposto ataque informático. Uma investigação desse tipo, que não está prevista nas leis venezuelanas, poderia durar meses.