Os defensores de Trump dizem que o aumento do apoio latino ao ex-presidente se deve ao fato de os hispânicos terem se saído melhor sob Trump, embora as estatísticas econômicas não sustentem essa afirmação.

Os hispânicos estão hoje em situação ligeiramente melhor do que durante os anos de Trump, de acordo com um estudo comparativo do Instituto Poynter. A taxa de desemprego dos latinos caiu quase pela metade desde o início do governo Biden, segundo dados oficiais.

Trump também afirma que os imigrantes sem documentos estão tomando os empregos de hispânicos estabelecidos há muito tempo. No entanto, de acordo com a Câmara de Comércio dos EUA, há uma enorme escassez de trabalhadores para preencher vagas de emprego que os americanos e os residentes legais não querem.

Provavelmente, a principal razão por trás do aumento do voto latino em Trump é que o Partido Democrata considerou o apoio do eleitorado latino como garantido.