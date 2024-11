Donald Trump conta com um histórico nefasto em matéria migratória. Em 2016 a sua campanha às eleições presidenciais se baseou na promessa de construção de um muro com o México e em dizer, contrariando as estatísticas, que os migrantes eram o pior da sociedade desse país, responsáveis por drogas, crimes e estupros nos Estados Unidos.

Em 2017, mediante a Ordem Executiva 13769, intitulada “Protegendo a Nação contra a Entrada de Terroristas Estrangeiros nos Estados Unidos”, Trump suspendeu de forma contrária à Constituição norte-americana e aos compromissos internacionais, o recebimento de solicitantes de refúgio e bloqueou a entrada de indivíduos de sete países de maioria muçulmana.

PUBLICIDADE Entre as várias decisões polêmicas do seu governo, em 2018 aplicou a política de Tolerância Zero, que separou famílias de imigrantes que cruzavam a fronteira entre o México e os Estados Unidos. As crianças foram colocadas sob custódia americana, em prisões que eram, na realidade, jaulas de arame e reunidas com outros familiares, enquanto os pais foram acusados criminalmente e acabaram deportados. Em 2019, a então senadora Kamala Harris, chamou a política de separação familiar de Trump de um “abuso de direitos humanos”. Até hoje, mais de 1.300 crianças separadas pelo Programa Tolerância Zero não conseguiram se reunir com a sua família.

Donald Trump durante evento de campanha em Nova York Foto: Evan Vucci/AP

A postura de Donald Trump sobre as migrações é cada vez mais virulenta. Em abril deste ano, o candidato Republicano chamou de “animais” e “não humanos” os imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos, utilizando uma retórica degradante e desumanizadora que tem sido usada repetidas vezes durante a campanha e que lembra as definições utilizadas em governos ditatoriais.

Além disso, nos seus discursos, o candidato frequentemente afirma, sem provas e contrariando dados oficiais como os do FBI, que imigrantes que cruzam a fronteira com o México de forma irregular fugiram de prisões em seus países de origem e estão alimentando o crime violento nos Estados Unidos, “envenenando o sangue do país”. Ele também ameaça seus eleitores e diz que, caso não ganhe as eleições presidenciais em 5 de novembro, a violência e o caos tomarão conta dos Estados Unidos. Daí que denomine numerosas vezes as eleições presidenciais como a “Batalha Final”.

As visões apocalípticas e conspiratórias da campanha de Donald Trump tem levado o candidato a afirmar que a imigração é o principal tema da sua plataforma, superando inclusive a economia, e que os Estados Unidos são agora “um país ocupado”, mas que o dia 5 de novembro será o “Dia da Libertação nos Estados Unidos”. O uso das pessoas migrantes como bode expiatório e a retórica desumanizante e violenta sobre eles está criando o ambiente propício para a sua vitimização. Como a história e o presente nos mostram, dessa forma será mais fácil cumprir diversas atrocidades que constam no seu programa.

Na Plataforma de campanha do Partido Republicano, “Make America Great Again” 2024, o principal projeto de Trump em matéria migratória, é “selar a fronteira” em relação ao que se denomina como a “invasão de migrantes”. Para tanto, contrariando os interesses econômicos do país, o candidato pretende promover a maior deportação da história dos Estados Unidos, que envolverá a expulsão de 11 milhões de pessoas indocumentadas residentes.

Altar colocado na fronteira entre os EUA e o México em celebração ao Dia dos Mortos Foto: Guillermo Arias/AFP

Trump também afirmou que vai reativar o Programa Tolerância Zero, responsável pela separação de crianças das suas famílias, que invocará o Título 42, uma norma que permite ao governo expulsar imediatamente imigrantes por razões de saúde pública, e que reestabelecerá a “proibição de entrada ao país vinda de países infestados pelo terrorismo”, em alusão à Ordem Executiva de 2017 que vetou o ingresso de solicitantes de refúgio de países de maioria muçulmana.

Outras medidas que prometeu restaurar são, em primeiro lugar, o Protocolo de Proteção a Migrantes, melhor conhecido como “Fique no México” responsável pela devolução de migrantes ao México até a resolução dos seus processos de imigração, mas que segundo organizações como Human Rights Watch, expõe essas pessoas ao risco de ser vítima de sequestro, extorsão, estupro e outros abusos no México, além de violar o seu direito de solicitar refúgio nos Estados Unidos.

Em segundo lugar, o Acordo de Cooperação com os países do Triângulo Norte (Guatemala, Honduras e El Salvador) para transferir solicitantes de refúgio para esses países, para que ali apresentem seus pedidos de proteção, contrariando o estabelecido pela Constituição e as normas internacionais.