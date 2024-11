Como está a apuração das Eleições dos EUA no Maine? Veja mapa em tempo real

Maine, junto com Nebraska, é um dos dois Estados que concedem alguns de seus votos eleitorais por distrito congressional em vez de vencedor-leva-tudo. O vencedor do voto popular estadual no Maine obtém dois votos eleitorais, e o Estado favorece candidatos presidenciais democratas desde 1992. Os votos eleitorais restantes do Estado são concedidos com base no voto em cada um dos dois distritos congressionais do Maine.

Em 2016 e 2020, os candidatos presidenciais democratas, Hillary Clinton e Joe Biden, venceram o voto estadual e o voto no 1º Distrito Congressional. O ex-presidente republicano Donald Trump venceu o 2º Distrito Congressional em ambos os anos.