Aquecimento global deixa estação de esqui no Himalaia sem neve em pleno inverno

Todas as manhãs, Ishfaaq Ahmad Malik, instrutor de esqui na Caxemira, controlada pela Índia, abre a janela de seu quarto e, como muitos outros na região, se pergunta: Onde está a neve?

"Isso nunca aconteceu antes em janeiro. Não em minha vida", disse Malik, 65 anos. "Definitivamente, não em Gulmarg." A cada inverno, Gulmarg, uma das maiores e mais altas cidades de resort de esqui da Ásia, atrai milhares de esquiadores, muitos de lugares tão distantes quanto a Europa e as Américas, atraídos pela neve perfeita, hotéis baratos e vistas de tirar o fôlego do Himalaia.

A 8,5 mil pés de altitude, os quilômetros de pistas dessa cidade de esqui são geralmente cobertos de neve de dezembro a março e lotados de praticantes de snowboard e esquiadores. Mas este ano, não tem neve.

Foto tirada no dia 17 de janeiro mostra elevador inoperante devido à falta de neve, em Gulmarg, a cerca de 55 km da capital da Caxemira. Foto: TAUSEEF MUSTAFA/AFP

Ao longo de Caxemira e outras partes dos Himalaias, no norte da Índia, uma prolongada seca está espalhando medo entre os agricultores e ameaçando as indústrias do turismo e do esqui que geram milhões de dólares todos os anos.

Assim como grande parte do sul da Ásia, Caxemira está a experienciando padrões climáticos extremos, incluindo ondas de calor recorde no verão que levam ao rápido derretimento dos glaciares que são uma importante fonte de água para os oito milhões de habitantes da região.

Hoje, mesmo mesmo no cume de Gulmarg, a 4,3 mil metros de altitude, existem vastas extensões de terra que deveriam ser de um branco gelado, mas que, em vez disso, são marrons e verdes. Os estacionamentos estão vazios e os hotéis relatam cancelamentos.

Javed Rehman, que trabalha com o turismo na Caxemira, disse que a ausência de neve significa essencialmente que não há turismo nesta época do ano. É um grande contraste com 2023, quando o resort prolongou a temporada de esqui em 15 dias, até 15 de abril, devido à grande quantidade de pessoas, disse ele.

“Durante os invernos, Gulmarg, para a maioria dos turistas, é o destino mais importante no itinerário deles, com outros lugares como complementos”, disse.

Em 2023, a nevasca foi rigorosa em Gulmarg, diferentemente deste ano, em que montanhas antes cobertas por neve revelaram terra e grama. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Houve uma breve nevasca nas partes mais altas da área no final do mês passado, mas não foi suficiente. A Caxemira reportou um déficit de precipitação de 79% até dezembro.

Meteorologistas indianos disseram que o tempo incomum está relacionando ao aquecimento global e ao El Niño, o fenômeno climático esporádico que pode criar calor e condições de seca no subcontinente indiano e em outras partes da Ásia.

Milhares de pessoas dependem de Gulmarg com neve para sua subsistência. No ano passado, mais de um milhão de turistas viajaram de teleférico desde o vale até o pico de Gulmarg. Esses visitantes são tipicamente atendidos por puxadores de trenó, vendedores de chá que se agrupam e servem xícaras para os esquiadores e outros vendedores de beira de estrada. Mas agora, as lojas privadas de aluguel de esquis estão fechadas e os instrutores de esqui estão sem emprego. "Durante todo o ano, nossa única expectativa são uns bons dois meses de trabalho", disse Imtiaz Khan, instrutor de esqui da cidade vizinha de Tangmarg, no norte da Caxemira.

Tradicionalmente, o inverno na Caxemira é dividido em três fases. O período mais rigoroso de 40 dias, de dezembro ao final de janeiro — localmente chamado de “chilla-i-kalan” — traz frio que congela canos e corpos d’água. Os amantes do críquete jogam na superfície congelada do Lago Dal, em Srinagar, a maior cidade da Caxemira.

Houve uma breve nevasca nas partes mais altas da área no final do mês passado, mas não foi suficiente. A Caxemira reportou um déficit de precipitação de 79% até dezembro. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

A região registrou temperaturas mais altas do que o normal durante cerca de um mês, às vezes -12ºC acima do normal. As temperaturas diurnas geralmente oscilam em torno de 5ºC durante o rigoroso período de inverno, com temperaturas congelantes à noite.

Mohammad Asadullah Hajam, gerente de hotel em Gulmarg, disse que todos os hoteleiros enfrentam um desafio parecido, com mais turistas cancelando as suas reservas a cada dia que passa.

“Cerca de 50% dos cancelamentos são feitos por turistas estrangeiros”, disse ele. “É daí que vem a maior parte da nossa receita.”