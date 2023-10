Este é o 11 de setembro de Israel; as consequências serão perigosas – e imprevisíveis; leia artigo

Tinha planejado escrever esta semana sobre as negociações entre o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, para normalizar os laços israelenses-sauditas em troca de um tratado de defesa entre os EUA e a Arábia Saudita.

Os analistas com quem falei estavam cautelosamente otimistas quanto à possibilidade de este grande acordo estar concluído no início do próximo ano. Apesar da continuação da guerra civil na Síria, a região estava calma. O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, observou na semana passada que a região do Oriente Médio estava “mais calma hoje do que esteve em duas décadas”.

Isso não é verdade. O ataque surpresa de sábado dos combatentes do Hamas a Israel nos faz lembrar que, no Oriente Médio, a guerra tem normalmente precedência sobre a paz. É difícil imaginar que as conversações de paz israelenses-sauditas progridam muito, enquanto Israel se ressente do pior ataque surpresa que sofreu desde a Guerra do Yom Kippur de 1973 - e enquanto se mobiliza para o que será provavelmente o seu maior ataque terrestre à Faixa de Gaza desde a Operação Chumbo Fundido em 2008-2009.

Confronto já deixou mais de mil mortos. Foto: Yousef Masoud/AP

Na verdade, embora não saibamos ao certo por que o Hamas escolheu atacar exatamente agora, isto pode muito bem fazer parte de uma tentativa maior do Irã e dos seus representantes - incluindo o Hamas - para impedir uma reconciliação histórica entre Jerusalém e Riad.

Para um americano que está assistindo aos acontecimentos à distância, é suficientemente chocante ver as imagens do ataque do Hamas na internet. O choque deve ser muitas vezes maior para os israelenses, que têm de processar a calamidade que se abateu sobre o seu país. Este é o 11 de setembro de Israel e, tal como os ataques de 11 de setembro de 2001 se propagaram por todo o mundo, do Afeganistão ao Iraque, também os ataques de 7 de outubro se propagarão de formas tão perigosas quanto imprevisíveis.

Israel se acostumou à ameaça representada pelos foguetes do Hamas - e houve, de fato, um ataque de foguetes em grande escala a partir da Faixa de Gaza no sábado. Mas não há precedentes para o ataque terrestre maciço que o Hamas também montou. Os combatentes do Hamas conseguiram penetrar nos postos fronteiriços israelenses e na fronteira que circunda Gaza, devastando as comunidades israelenses circundantes, massacrando civis inocentes e fazendo reféns.

Conseguiram mesmo penetrar em bases militares israelenses e apoderar-se de tanques e outros veículos blindados israelenses. Os combatentes do Hamas estão cometendo crimes de guerra enquanto levam a cabo uma operação terrorista audaciosa que abalou o sentimento de segurança de Israel. O país vai, sem dúvida, reagir com uma resposta militar esmagadora.

Embora Israel nunca pudesse fazer a paz com o Hamas, um movimento dedicado à destruição do Estado judaico, aprendeu a viver com uma organização terrorista no controle da Faixa de Gaza como um mal menor - em comparação a uma nova ocupação israelense, um grupo ainda mais extremista como a Al-Qaeda no comando, ou um caos ao estilo da Líbia.

Israel montou numerosas operações militares contra o Hamas desde a sua tomada de poder em 2007, dois anos depois de Israel se ter retirado de Gaza. Mas estas operações foram efetuadas principalmente a partir do ar. E, mesmo quando as tropas israelenses eram destacadas, nunca permaneciam por muito tempo.

Como observou um estudo de 2017 da Rand Corp: “A grande estratégia de Israel tornou-se ‘cortar a grama’ - aceitar a sua incapacidade de resolver permanentemente o problema e, em vez disso, visar repetidamente a liderança das organizações militantes palestinas para manter a violência controlável. Lidar com o Hamas em Gaza coloca Israel num dilema estratégico: precisa de exercer força suficiente para dissuadir o Hamas de atacar, mas não tanta que derrube o regime. Como disse um analista da defesa israelense: ‘Queremos quebrar seus ossos sem mandá-los para o hospital’”.

Agora a pressão será irresistível para que Netanyahu, que no sábado declarou que “estamos em guerra”, ordene a destruição total do Hamas. Isso poderia levar as tropas israelenses a um combate extremamente difícil no denso terreno urbano da cidade de Gaza, contra um inimigo obscuro que se pode esconder no meio da população civil.

De fato, o Hamas pode estar tentando atrair Israel para um atoleiro semelhante ao da invasão israelense do Líbano em 1982, sabendo que as forças israelenses são muito mais vulneráveis quando lutam a pé do que quando lançam bombas do céu.

O exército israelense continua a ser a força mais forte do Oriente Médio e acabará por prevalecer. Mas mesmo uma vitória tática deixaria Israel perante a pergunta “E agora?”. A maioria dos israelenses não deseja uma ocupação a longo prazo da Faixa de Gaza, que conduziria inevitavelmente a mais baixas israelenses e a acusações de que as suas tropas estariam cometendo crimes de guerra. Mas estão ficando sem alternativas.

A única certeza é que o ataque do Hamas vai piorar a vida dos palestinos. Gaza já é um dos lugares mais pobres do mundo e a sua miséria só foi exacerbada pelo bloqueio israelense-egípcio para impedir o Hamas de acumular demasiado poder militar. Na véspera dos ataques, o Washington Post publicou um artigo de cortar a respiração sobre o fato de os comerciantes de Gaza serem tão pobres que não têm dinheiro para comprar caminhões e têm de recorrer a burros - e sobre o fato de o fornecimento de burros por parte de Israel ter acabado.

O Hamas não atacou por causa das condições miseráveis em Gaza. Os seus líderes estão isolados da privação e motivados pelo fanatismo religioso e nacionalista. Mas as terríveis condições facilitam ao Hamas o recrutamento de combatentes entre jovens tão pobres e desesperados que não têm outra alternativa senão tornarem-se “mártires”.

Em última análise, israelenses e palestinos têm de reconhecer que não têm outra alternativa senão viverem lado a lado em paz. Os israelenses responsáveis - que estão em grande parte ausentes do gabinete de extrema-direita de Netanyahu - sabem que a vida dos palestinos têm de melhorar para evitar mais violência no futuro.

Um acordo de normalização israelense-saudita, desde que preserve a possibilidade de uma solução de dois Estados, poderia dar um contributo importante para a segurança de Israel a longo prazo. Mas a perspetiva de avanço das conversações de paz é hoje muito mais remota do que ontem. Por agora, a guerra e o sofrimento estão na ordem do dia, sem um fim claro à vista.