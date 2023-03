Ataque a tiros deixa sete mortos em igreja em Hamburgo, na Alemanha

HAMBURGO - Um ataque a tiros nesta quinta-feira, 9, deixou sete mortos e vários feridos em um templo de Testemunhas de Jeová na cidade de Hamburgo, norte da Alemanha. O agressor seria uma das pessoas que morreram no local, segundo a polícia, que disse não ter “nenhuma indicação de autores em fuga”. O atentado ocorreu no bairro de Borstel, no Distrito de Alsterdorf.

Dezessete pessoas que estavam na igreja escaparam ilesas. A polícia não soube informar se mais de uma pessoa esteve envolvida no ataque, que ela qualificou de “terrorista”, e se há algum suspeito foragido. Moradores do bairro foram orientados a não deixar suas casas em virtude da situação de perigo na vizinhança.

Força especial da polícia alemã atua no local onde ataque a tiros deixou vários mortos em Hamburgo Foto: Fabian Bimmer/Reuters - 9/3/2023

As forças de segurança foram chamadas por volta das 21h15 no horário local (17h no horário de Brasília) para serem informadas de tiros no prédio de três andares. As ruas ao redor do centro religioso foram isoladas. As forças de intervenção “entraram rapidamente no edifício quando encontraram várias vítimas.

No interior, os agentes ouviram um disparo “vindo da parte superior do edifício” e encontraram outra pessoa, explicou um porta-voz da polícia.

Pelo Twitter, a polícia da cidade informou que “ainda não havia informações seguras sobre o motivo” do ataque e pediu à população que não espalhasse “suposições ou rumores”.

“As notícias vindas de Alsterdorf/Gross Borstel são perturbadoras”, disse o prefeito da cidade, o social-democrata Peter Tschentscher, no Twitter.

Fundadas no século 19 nos EUA, as Testemunhas de Jeová se consideram herdeiras do cristianismo primitivo e baseiam seu credo exclusivamente na Bíblia.

O status da organização varia de país para país: ela se classifica entre as “grandes” religiões na Áustria e na Alemanha, é listada como um “culto reconhecido” na Dinamarca e como uma “denominação religiosa” na Itália. Na França, muitos ramos locais têm o status de “associação de culto”.

Ameaça Dupla

Embora o motivo do ataque ainda seja desconhecido, as autoridades alemãs estão em alerta para uma dupla ameaça nos últimos anos: o jihadismo e a extrema direita.

A Alemanha tem sido vítima de ataques jihadistas, em particular um atentado com um caminhão contra uma feira natalina reivindicado pelo grupo Estado Islâmico que causou 12 mortes em dezembro de 2016 em Berlim. Foi o atentado jihadista mais letal cometido na Alemanha.

O país continua a ser alvo de grupos jihadistas, em particular devido à sua participação na aliança que combate o Estado Islâmico no Iraque e na Síria.

De 2013 até o fim de 2021, o número de islâmicos considerados perigosos presentes na Alemanha quintuplicou e atualmente é de 615, segundo o Ministério do Interior. O número de salafistas é estimado em 11 mil -- o dobro de 2013.

Após um alerta do FBI, as autoridades alemãs anunciaram, em 8 de janeiro, a prisão de dois iranianos suspeitos de querer cometer um ataque químico “islâmico”.

Mas outra ameaça varreu a Alemanha nos últimos anos, personificada pela extrema direita, com vários ataques mortais contra comunidades ou centros religiosos.

Em um ataque racista em Hanau, perto de Frankfurt (oeste), um alemão envolvido em movimentos de conspiração matou nove jovens em fevereiro de 2020, todos de origem estrangeira. / AP E AFP