Vídeo mostra momento em que atirador dispara em centro religioso em Hamburgo; assista

HAMBURGO - O momento exato do ataque a tiros em um centro religioso de Testemunhas de Jeová em Hamburgo, na Alemanha, foi capturado por um jovem que mora nos arredores do prédio atingido, informou o canal de notícias por assinatura americano CNBC.

Nas imagens, é possível ouvir a voz de Gregor Miesbach ao fundo, enquanto o autor do tiroteio aparece armado no centro das Testemunhas de Jeová. “Ele está atirando, o que está acontecendo?”, questiona o cinegrafista amador enquanto gravava o episódio.

Na gravação, também é possível escutar o barulho da arma usada pelo criminoso, além dos tiros disparados por ele.

“Ouvi muitos tiros, então fui até a janela para ver o que estava acontecendo. Eu vi um homem disparando uma arma de fogo”, contou Miesbach, autor do vídeo, ao jornal espanhol El País. “Ao aumentar o zoom com meu celular, percebi que alguém estava atirando nas Testemunhas de Jeová. Eu estava prestes a chamar a polícia, quando centenas de carros apareceram, isolaram a área e entraram no prédio”, relatou ele.

Atirador de Hamburgo

O caso aconteceu na noite desta quinta-feira, e deixa ao menos oito mortos até agora, segundo o balanço inicial das autoridades alemãs. Entre eles, está o atirador. O vídeo também inclui o momento da chegada dos agentes policiais.

Força especial da polícia alemã atua no local onde ataque a tiros deixou vários mortos em Hamburgo Foto: Fabian Bimmer/Reuters - 9/3/2023

Segundo a polícia alemã, o autor dos disparos é um homem, entre 30 e os 40 anos, antigo membro do grupo religioso atacado.

Dezessete pessoas que estavam na igreja escaparam ilesas. A polícia não soube informar se mais de uma pessoa esteve envolvida no ataque, qualificado pelos policiais como “terrorista”, e se há algum suspeito foragido. Moradores do bairro foram orientados a não deixar suas casas em virtude da situação de perigo na vizinhança.

As forças de segurança foram chamadas por volta das 21h15 no horário local (17h no horário de Brasília) para serem informadas de tiros no prédio de três andares. As ruas ao redor do centro religioso foram isoladas. As forças de intervenção entraram rapidamente no edifício quando encontraram várias vítimas.

No interior, os agentes ouviram um disparo vindo da parte superior do edifício e encontraram outra pessoa, explicou um porta-voz da polícia.Pelo Twitter, a polícia da cidade informou que “ainda não havia informações seguras sobre o motivo” do ataque e pediu à população que não espalhasse “suposições ou rumores”.

“As notícias vindas de Alsterdorf/Gross Borstel são perturbadoras”, disse o prefeito da cidade, o social-democrata Peter Tschentscher, no Twitter. Fundadas no século 19 nos EUA, as Testemunhas de Jeová se consideram herdeiras do cristianismo primitivo e baseiam seu credo exclusivamente na Bíblia.

Policiais se preparam para entrar na cena do atentado em Hamburgo, na alemanha Foto: Jonas Walzberg/dpa via AP

O status da organização varia de país para país: ela se classifica entre as “grandes” religiões na Áustria e na Alemanha, é listada como um “culto reconhecido” na Dinamarca e como uma “denominação religiosa” na Itália. Na França, muitos ramos locais têm o status de “associação de culto”. / AP E AFP