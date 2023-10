Ataque do Hamas a Israel é o maior ‘assassinato de judeus desde o Holocausto’, diz ADL

O ataque de Hamas a Israel, considerada a invasão mais abrangente do território israelense em décadas, evoca a perseguição passada a judeus e pode ser comparado ao Holocausto da Alemanha, declarou a vice-presidente sênior da Liga Antidifamação (ADL, na sigla em inglês), organização global que luta contra o antissemitismo.

Marina Rosenberg disse à Fox News Digital que o ataque de Hamas marca o maior assassinato de judeus desde o Holocausto. Até esta terça-feira, 10, as mortes em Israel passam de 900, e a contraofensiva matou cerca de 680 palestinos.

“Então, aqui vemos uma ligação histórica, como as coisas não mudaram muito desde os pogroms na Europa de Leste até ao Holocausto e organizações terroristas como o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica Palestiniana e outras, que o seu único propósito é assassinar judeus“, Rosenberg disse à Fox.

Rosenberg também citou manifestações pró-Palestina que ocorreram em todo o mundo, que supostamente “celebraram” o massacre, segundo ela. Em Nova York, durante uma manifestação, um militante gritava “Temos que matar todos eles”, conforme relatou o New York Post. O embaixador de Israel na Colômbia, Gali Dagan, denunciou no domingo, 8, que manifestantes deixaram grafites com suásticas na sede da embaixada israelense em Bogotá.

Manifestação promovida por comunidade judaica no sul da Flórida, nos Estados Unidos, pediu o fim do conflito iniciado por Hama contra o território israelense. Foto: Carl Juste/Miami Herald via AP

“Não se trata de quem é pró-israelense ou pró-palestiniano. Trata-se de quem tem moral para denunciar isso completamente. Uma horrível organização terrorista cujo único objetivo é assassinar judeus e pôr fim ao Estado judeu. E esses que estão a celebrar nas ruas dos EUA, na Europa e no Médio Oriente o massacre de civis inocentes nos últimos dias, portanto, da nossa perspectiva, isto é um claro antissemitismo”, acrescentou.

Continua após a publicidade

O ataque coordenado de Hamas ocorre depois de meses de agravamento das tensões devido à violência na Mesquita de al-Aqsa – um local sagrado muçulmano no coração de Jerusalém, localizado no mesmo local do Monte do Templo, reverenciado pelos judeus. A presença de supremacistas judeus no governo de extrema-direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também inflamou ainda mais as tensões com os palestinos./Com EFE e WP.