Palestinos de Gaza, sob bombardeio de Israel, se deslocam de um lugar para outro, sem lugar seguro

Mais de 180 mil palestinos na Faixa de Gaza estão amontoados em abrigos da Organização das Nações Unidas (ONU) enquanto aviões de guerra israelenses atacam o pequeno território de 2,3 milhões de pessoas depois que o movimento terrorista Hamas lançou um ataque sem precedentes no fim de semana contra Israel.

Entre eles está Sabreen al-Attar, de 27 anos. Ela fugiu para o abrigo quando ouviu foguetes atacando o enclave palestino em Beit Lahiya, ao sul da fronteira com Israel, no sábado, 7. Ela sabia por experiência própria que a retaliação israelense seria rápida e severa.

Agarrando os filhos, al-Attar correu para um dos abrigos montados em escolas administradas pela agência da ONU para refugiados palestinos na Cidade de Gaza. Lá, explosões de intensidade sem precedentes pontuaram horas de condições de declínio constante na segunda-feira, 9, à medida que a comida e a água acabavam.

Palestinos caminham pelas ruas da Cidade de Gaza em meio aos escombros de foguetes lançados por Israel Foto: Fatima Shbair/ AP

“Quando eu fujo, faço isso pelos meus filhos”, disse ela, com as mãos tremendo. “A vida deles repousa sobre meus ombros.”

Sem plano de fuga

Mas os residentes dizem que não há fuga real em Gaza, que está sob um bloqueio de 16 anos imposto por Israel e pelo Egito. Quando ocorre uma escalada na guerra, como aconteceu quatro vezes desde que o grupo terrorista Hamas tomou o poder em 2007, mesmo as instalações das ONU, que deveriam ser zonas seguras correm o risco de serem envolvidas nos combates.

A ONU disse que um ataque aéreo atingiu diretamente um de seus abrigos no domingo, 8, e danificou cinco outras escolas transformadas em abrigos na segunda-feira. Não houve notícias imediatas de vítimas.

No centro de Rimal, o movimentado distrito comercial da cidade de Gaza, com arranha-céus que abrigam a mídia internacional e organizações de ajuda humanitária, al-Attar esperava estar segura. Até então, Rimal não tinha sido um alvo imediato de Israel, ao contrário das cidades fronteiriças ou dos campos de refugiados densamente povoados.

Mas à medida que os ataques aéreos israelenses avançavam, o bairro de Rimal foi transformado em um deserto inabitável.

As bombas israelenses que atingiram a Universidade Islâmica de Gaza, ministérios do governo e arranha-céus em Rimal, a partir da tarde de segunda-feira, também explodiram as janelas do abrigo de al-Attar, quebrando vidros por toda parte, disse ela. Contudo al-Attar afirmou que não tinha escolha a não ser ficar no abrigo com seus filhos.

“A noite foi muito, muito difícil”, disse ela na terça-feira. “Não temos mais para onde ir.”

O bombardeamento em Rimal e os potenciais riscos de abrigo nas escolas da ONU realçaram a procura desesperada por refúgio dos civis de Gaza. Não há abrigos antiaéreos civis em Gaza. Antes do aviso dos militares israelenses aos civis, na segunda-feira, de que Rimal seria atingido, famílias cambalearam pelas ruas com todos os pertences e sem destino.

Fuga para o Egito

Em um briefing nesta terça-feira, 10, o porta-voz do exército israelense, tenente-coronel Richard Hecht, sugeriu que os palestinos deveriam tentar sair através da fronteira de Gaza com o Egito – uma sugestão aparentemente impraticável.

Um prédio é destruido em Ashkelon, Israel, após um foguete lançado pelo movimento terrorista Hamas, da Faixa de Gaza Foto: Ohad Zwigenberg/ AP

Embora o grupo terrorista Hamas tenha dito na terça-feira que os habitantes de Gaza que tivessem registrado antecipadamente poderiam atravessar a fronteira do enclave para o Egito, o número de pessoas autorizadas a viajar tem sido normalmente pequeno. Isso levou a atrasos e tempos de espera de dias ou semanas, mesmo em tempos calmos.

“Aqui nunca existe um plano B”, disse Maha Hussaini, de 31 anos, enquanto observava os aterrorizados residentes de Rimal inundarem o seu bairro da Cidade de Gaza, mais a sul, no momento em que as bombas também começaram a cair no local.

Até agora, o ministério da Saúde de Gaza afirma que 700 pessoas morreram e milhares ficaram feridos, uma resposta punitiva ao ataque do grupo terrorista que matou mais de 900 israelenses. Mais de 150 civis e soldados israelenses foram feitos prisioneiros.

Escudo humano

Israel diz que se esforça para evitar vítimas civis, pois tem como alvo locais do Hamas em Gaza, que é fortemente urbanizada e tem poucos espaços abertos. Mas os militantes do Hamas também disparam foguetes e operam em áreas civis, usando civis como cobertura enquanto atraem foguetes de resposta contra casas, escritórios e mesquitas.

Palestinos inspecionam os escombros de um prédio na Faixa de Gaza após ataques de foguetes vindos de Israel Foto: Fatima Shbair / AP

As autoridades do Hamas relataram na segunda-feira a destruição de sete mesquitas e 15 casas de civis que mataram muitos membros da mesma família.

O ministro da Defesa de Israel também ordenou um “cerco total” à já bloqueada Faixa de Gaza, prometendo bloquear alimentos, água e combustível do território.

“Nenhum de nós sabe o que significa ‘seguro’ em Gaza”, disse Hind Khoudary, de 28 anos, que estava agachado no sofisticado Roots Hotel enquanto trovejavam explosões ensurdecedoras.

“Estas não são pessoas com afiliações (militantes), são pessoas de classes mais altas, organizações e meios de comunicação estrangeiros”, disse ela sobre aqueles que a rodeiam. “Mas em dias como este, não há diferença.”

Israelenses observam um prédio residencial danificado em Ashkelon, cidade próxima da fronteira com a Faixa de Gaza Foto: Erik Marmor/ AP

Os residentes descreveram uma dança perigosa em torno dos pesados bombardeamentos israelenses– fugir de casa, bater em apartamentos de familiares, fugir novamente para escolas da ONU e depois começar tudo de novo numa tentativa de encontrar alguma sensação de segurança.

“É melhor do que morrer”, disse Muhammad al-Bishawi, de 37 anos, exausto enquanto se deslocava entre um abrigo da ONU na Cidade de Gaza e a sua casa em Beit Lahiya para garantir alimentos e outros suprimentos antes de regressar.

No sábado, após o ataque massivo do Hamas, o primeiro-ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, alertou os civis de Gaza sobre os horrores que estavam por vir, prometendo libertar toda a força dos militares israelenses em Gaza.

“Saia agora”, disse ele, dirigindo-se aos palestinos em Gaza. “Porque iremos operar em todos os lugares.”

Khoudary estava ouvindo-o enquanto os ataques aéreos se intensificavam, presa em sua casa, sem ter para onde correr. “Por que ele não nos disse para onde fugir?” ela perguntou. “Porque realmente gostaríamos de saber./AP