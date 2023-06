Colapso da barragem da Ucrânia é catástrofe ecológica a longo prazo, dizem especialistas

A destruição da barragem de Kakhovka na Ucrânia, na última terça-feira, 6, foi um desastre que vai evoluir rapidamente para uma catástrofe ambiental de longo prazo. O rompimento afeta a água potável, o abastecimento de alimentos e os ecossistemas que atingem o Mar Negro.

Socorristas ajudam a esvaziar local inundado na cidade de Kherson Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Especialistas dizem que as consequências a longo prazo serão geracionais. Para cada casa e fazenda inundada, há campos de grãos recém-plantados, frutas e vegetais cujos canais de irrigação ainda secam.

Milhares de peixes foram deixados na lama. Aves aquáticas incipientes perderam os ninhos e fontes de alimento. Incontáveis árvores e plantas foram afogadas.

Destruição da barragem de Kakhovka no sudeste da Ucrânia está evoluindo para uma catástrofe ambiental com consequências de longo prazo Foto: AP / AP

A drenagem do reservatório de Kakhovka cria um futuro incerto para a região do sul da Ucrânia que era uma planície árida até o represamento do rio Dnieper, 70 anos atrás. A barragem de Kakhovka foi a última de um sistema de seis barragens da era soviética no rio, que flui de Belarus para o Mar Negro.

O Ministério da Agricultura da Ucrânia estimou que 10 mil hectares de terras agrícolas estavam submersas no território da província de Kherson controlada pela Ucrânia e “muitas vezes mais do que isso” no território ocupado pela Rússia. Os agricultores já sentem a dor do desaparecimento do reservatório - na vila de Maryinske, a prefeitura disse que todos os 18 mil habitantes serão afetados dentro de alguns dias./Associated Press