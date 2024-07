Biden comete gafes em entrevistas de rádio enquanto tenta convencer aliados a manter-se na disputa

WASHINGTON — No Dia da Independência dos Estados Unidos, celebrado nesta quinta-feira, 4, Joe Biden ampliou suas tentativas de estabilizar sua campanha eleitoral para tentar abafar a polêmica pelo seu desempenho desastroso no debate. O democrata participou de um churrasco na Casa Branca e concedeu entrevista para duas rádios, mas nos dois casos pareceu, novamente, tropeçar em palavras.

Acompanhado da primeira-dama Jill Biden, o democrata reforçou durante a comemoração desta quinta-feira que permaneceria na corrida presidencial, rejeitando as especulações sobre sua substituição. “Não vou a lugar nenhum”, respondeu Biden a um comentário de um de seus apoiadores.

Todas as aparições do presidente estão sob intenso escrutínio desde que ele pareceu apático no debate contra Donald Trump no dia 27 de junho. A performance desencadeou uma onda de ansiedade entre democratas, que se questionam se ele está muito velho para disputar a reeleição.

Como parte dos esforços para salvar a campanha ameaçada, Biden também conversou com apresentadores de rádio negros, em entrevistas que foram transmitidas nesta quinta-feira. Na rádio WURD, localizada na Filadélfia, enquanto tentava dizer uma frase que ele repetiu antes sobre ter orgulho em atuar como vice-presidente para Barack Obama, Biden afirmou que tinha orgulho de ser “a primeira mulher negra a servir com um presidente negro”.

‘Eu cometi um erro’

O presidente americano também cometeu outro erro na mesma entrevista quando ele afirmou que ele tinha sido o primeiro presidente eleito em todo o Estado de Delaware. Ele pareceu querer dizer que ele foi o primeiro católico no Estado a ser eleito em Delaware, passando a falar com admiração sobre John Kennedy, um católico.

“Lembro-me de quando era um garoto católico crescendo em uma área onde não gostávamos — católicos não tinham muito — eu sou o primeiro presidente eleito em todo o estado de Delaware”, disse ele, parecendo usar a palavra presidente quando se referia a católico.

Acompanhado da primeira-dama Jill Biden, o democrata reforçou durante comemorações de 4 de julho que permaneceria na corrida presidencial. Foto: Mandel NGAN/AFP

Biden e seus assessores mais próximos afirmaram que suas atividades nos próximos dias são parte de uma série de esforços de campanha destinados a provar aos eleitores, doadores e ativistas que o desempenho negativo que ele teve no debate não foi nada mais do que ele chamou de “uma noite ruim”.

Ele usou as entrevistas de rádio desta quinta-feira para amenizar as preocupações sobre o debate com membros da comunidade negra dos Estados Unidos. Na participação de Biden no programa The Earl Ingram Show, que é destinado para ouvintes negros em Wisconsin mas é transmitido por todo o país, Ingram abriu seu programa perguntando ao presidente para “falar sobre algumas realizações que podemos ou não conhecer em seu histórico”.

Mas apesar de ser uma entrevista sem pressão, com um clima diferente do debate, o presidente americano às vezes falava de forma hesitante ao mesmo tempo que dava suas respostas rápidas. Questionado sobre a importância de votar, Biden deu uma resposta sobre a decisão da Suprema Corte nesta semana sobre a imunidade de Trump.

Questionado sobre a importância de votar, Biden deu uma resposta sobre a decisão da Suprema Corte nesta semana sobre a imunidade de Trump.

"Você precisa de alguém, alguém que irá dar garantia que — a Suprema Corte acabou de emitir uma decisão, aliás, que ameaça os princípios americanos de que não há rei na América", ele disse. "Não há ninguém acima da lei." "É aí que nós sempre — nós demos a Donald Trump o poder executivo — de usar um sistema — e isso nunca foi contemplado por nossos fundadores por causa das pessoas que ele nomeou para o tribunal", disse Biden, parecendo gaguejar várias vezes, uma condição com a qual ele luta desde criança. "É apenas imunidade presidencial. Ele pode dizer que eu fiz isso na minha capacidade como executivo, pode ter sido errado, mas eu fiz. Mas isso vai se manter — porque eu — e esse é o mesmo cara que diz que quer se vingar." As respostas do presidente americano às quatro perguntas de Ingram foram longas, porque ele basicamente se limitou a listar suas conquistas no cargo e criticar Trump. Mas na entrevista de 17 minutos, ele às vezes parava no meio de uma resposta.

No fim da entrevista com Ingram, Biden mais uma vez reconheceu sua má performance no debate. “O fato é que, você sabe, eu his poor debate performance.”The fact of the matter is that, you know, it was — fiz besteira,” disse. “Eu cometi um erro.”