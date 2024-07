Biden comete mais uma gafe ao chamar Zelenski de Putin na Cúpula da Otan

WASHINGTON - O presidente americano Joe Biden cometeu mais uma gafe ao apresentar o ucraniano Volodmir Zelenski como Vladimir Putin na Cúpula da Otan, considerada crucial no esforço para salvar a campanha à reeleição do fogo amigo de democratas preocupados com sua idade e aptidão para o cargo.

"Quero passar a palavra ao presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem quanto determinação. Por favor, deem as boas-vindas ao presidente Putin", disse Biden, que percebeu o erro enquanto se virava para deixar o púlpito e emendou: "Presidente Putin? Presidente Zelenski. Eu estou tão focado em derrotar Putin..." "Eu sou melhor", disse Zelenski dirigindo-se ao púlpito. "Muito melhor", concordou Biden, que tem sido um dos principais aliados da Ucrânia na guerra contra a Rússia de Vladimir Putin. A gafe foi ao ar nos jornais das 18:30 da ABC, CBS e NBC News — os noticiosos mais assistidos dos Estados Unidos.

Joe Biden se corrige após apresentar Zelenski como Putin na Cúpula da Otan. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Aos 81 anos, Joe Biden é pressionado a desistir de tentar a reeleição após o desastre do debate. Assim, o Partido Democrata poderia escolher um candidato mais jovem e mais competitivo para enfrentar Donald Trump, em novembro.

Biden dito em entrevistas entrevistas que o debate foi uma “noite ruim” e busca manter o apoio de democratas e doadores de campanha, mas o seu esforço tem sido insuficiente para conter a crise.

Nesta terça-feira, mais quatro congressistas do partido disseram publicamente que ele deve abandonar a disputa. Agora, o coro é reforçado por 13 deputados e um senador, segundo levantamento feito pelo The New York Times.

Nesta terça-feira, ele encerra a Cúpula da Otan com uma rara entrevista coletiva, que é considerada crucial. Se tiver um bom desempenho, a campanha espera que Joe Biden possa superar o debate, em que teve dificuldade para responder perguntas, desenvolver raciocínios e chegou a “congelar” aos olhos dos 50 milhões de americanos que assistiam ao vivo. Caso contrário, pode enfrentar uma nova onda de pedidos para que desista da disputa./COM NY TIMES