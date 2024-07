Biden recusa pedidos para desistir de concorrer à presidência e pede para democratas pararem de insistir

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden, em uma carta aos democratas do Congresso, se manteve firme contra os pedidos para que ele retire sua candidatura e pediu o fim do drama intrapartidário que tem dividido os democratas desde seu desempenho decepcionante no debate público.

Os esforços de Biden ocorreram na segunda-feira, 8, quando os legisladores retornaram a Washington enfrentando uma escolha: decidir se trabalharão para revitalizar sua campanha ou tentarão afastar o líder do partido, um momento decisivo para sua reeleição e seus próprios futuros políticos.

Biden escreveu na carta de duas páginas que "a questão de como seguir em frente já foi amplamente discutida por mais de uma semana. E é hora de acabar com isso." Ele destacou que o partido tem "uma tarefa", que é derrotar o presumível candidato presidencial republicano Donald Trump em novembro. "Temos 42 dias para a Convenção Democrata e 119 dias para a eleição geral," disse Biden na carta, distribuída por sua campanha de reeleição. "Qualquer enfraquecimento da determinação ou falta de clareza sobre a tarefa à frente apenas ajuda Trump e nos prejudica. É hora de nos unirmos, seguirmos em frente como um partido unificado e derrotarmos Donald Trump."

A ansiedade é alta, pois legisladores democratas de alto escalão estão se juntando aos pedidos para que Biden se afaste, apesar de sua resistência. Ao mesmo tempo, alguns dos apoiadores mais fervorosos do presidente estão redobrando a luta pela presidência de Biden, insistindo que não há ninguém melhor para derrotar Trump em uma eleição que muitos consideram uma das mais importantes de suas vidas.

Enquanto os legisladores ponderam se Biden deve continuar ou não, parece não haver respostas fáceis. É um momento instável e altamente volátil para o partido do presidente. Democratas que trabalharam ao lado de Biden por anos — se não décadas — e prezam seu trabalho de vida em prioridades políticas agora estão se fazendo perguntas desconfortáveis sobre seu futuro político.

Isso está acontecendo enquanto Biden recebe líderes mundiais para a cúpula da Otan esta semana em Washington. O tempo não está ao lado deles, a menos de um mês da Convenção Nacional Democrata e a apenas uma semana antes de os republicanos se reunirem em Milwaukee para renomear Trump como seu candidato presidencial.

Muitos democratas argumentam que a atenção precisa ser focada não em Biden, mas na condenação criminal do ex-presidente no caso de dinheiro secreto e nas acusações federais pendentes em seu esforço para reverter a eleição de 2020. É o que Biden poderia chamar de um ponto de inflexão. Enquanto ele afirma desafiadoramente que só se afastará se o Senhor Todo-Poderoso vier e lhe disser, democratas na Câmara e no Senado estão decidindo o quanto querem lutar contra o presidente para mudar seu curso, ou se querem mudar de curso de todo.

Em um esforço para “entrar na mesma página”, o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, está reunindo legisladores para reuniões privadas antes de mostrar sua própria preferência, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação e que pediu anonimato para discutir isso. Ele planejava reunir democratas na segunda-feira cujas candidaturas à reeleição são mais vulneráveis. Uma chamada privada no domingo, incluindo cerca de 15 membros principais do comitê da Câmara, expôs a divisão crescente, pois pelo menos quatro outros democratas — o deputado Jerrold Nadler de Nova York, o deputado Jim Himes de Connecticut, o deputado Adam Smith do estado de Washington e o deputado Mark Takano da Califórnia — disseram em privado que Biden deveria se afastar.

Nadler, como o membro de maior classificação na chamada, foi a primeira pessoa a se manifestar e dizer que Biden deveria se afastar, de acordo com uma pessoa familiarizada com a chamada que recebeu anonimato para discutir isso. Ele fez isso ciente de sua senioridade e que isso permitiria que outros se juntassem a ele.

Muitos outros na chamada levantaram preocupações sobre a capacidade de Biden e a chance de vencer a reeleição, mesmo que não tenham dito abertamente que Biden deveria sair da corrida. Outros membros, incluindo a deputada Maxine Waters da Califórnia e o deputado Bobby Scott da Virgínia, ambos líderes do Congressional Black Caucus, falaram fortemente em apoio a Biden, assim como o deputado Richard Neal de Massachusetts, o principal democrata no poderoso Comitê de Meios e Recursos.

Vários legisladores pareceram frustrados que a liderança não estava fornecendo direção ou um caminho a seguir, de acordo com pessoas familiarizadas com a chamada. Um legislador democrata disse que, independentemente da decisão, a situação deve "acabar agora," disse uma das pessoas. Neal disse depois que o ponto principal é que Biden derrotou Trump em 2020 e "ele fará isso novamente em novembro." A agitação também está testando uma nova geração de líderes, liderada por Jeffries e pelo líder da maioria no Senado, Chuck Schumer. Ambos os nova-iorquinos têm se abstido de direcionar publicamente os legisladores sobre um caminho a seguir enquanto equilibram diversas opiniões em suas fileiras. Nos bastidores está a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que continua a receber ligações de legisladores buscando conselhos sobre a situação, e é amplamente vista como a pessoa a ser observada para qualquer decisão final sobre o futuro de Biden, devido à sua proximidade com o presidente e suas habilidades de contagem de votos na política partidária. Pelosi se manifestou na semana passada, dizendo que o desempenho de Biden no debate levantou questões "legítimas" que ele precisava responder, mas ela tem se mantido apoiando o presidente. Biden ligou para ela na semana passada quando entrou em contato com outros líderes partidários.

Quando a entrevista de Biden no horário nobre da ABC na sexta-feira pareceu fazer pouco para acalmar os democratas preocupados, e alguns disseram que piorou a situação, Pelosi se manifestou publicamente elogiando Biden nas redes sociais como um “grande presidente que continua a entregar para a mesa da cozinha da América.” Ela acrescentou: “e ainda não terminamos!”

Schumer manteve um perfil mais baixo durante toda a crise, mas convocará senadores democratas na terça-feira para o almoço semanal, quando os senadores certamente expressarão muitas opiniões. Um democrata, o senador Mark Warner da Virgínia, pretendia reunir os senadores na segunda-feira para discutir Biden em privado, mas uma pessoa familiarizada disse que essas conversas ocorrerão no almoço regular da bancada na terça-feira com todos os senadores democratas.