Entrevista coletiva será teste crucial para Biden, que tenta salvar candidatura à reeleição

Líderes partidários continuam céticos. Alguns alertaram que a incapacidade de Biden em se recuperar rapidamente do debate com demonstrações públicas de vigor é particularmente preocupante. Outros, têm dito que gostariam de ver o presidente falando de improviso, sem anotações ou teleprompter — o que aumenta as expectativas para esta noite.

Biden não é afeito a entrevistas coletivas: concedeu 36 enquanto presidente, o menor número desde Ronald Reagan, mostra o levantamento feito por Martha Joynt Kumar, professora de ciência política na Universidade Towson e diretora do Projeto de Transição da Casa Branca.

Ele costuma falar ao lado de outros presidentes, em formato que permite poucas perguntas e prioriza respostas curtas. Às vezes, lê anotações, pausa para concluir raciocínios ou confunde nomes. As dificuldades do presidente, que não é conhecido pela boa oratória, são exploradas pelos republicanos durante a campanha e alimentam as especulações sobre a capacidade física e cognitiva do democrata para mais quatro anos de Casa Branca./COM W. POST E AP