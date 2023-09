Brasileiro condenado à prisão perpétua por homicídio nos EUA foge da prisão

Um brasileiro que cumpria pena de prisão perpétua por homicídio fugiu de uma prisão perto da Filadélfia nesta quinta-feira, 31, segundo as autoridades. Danilo Cavalcante escapou da Prisão de Chesco, no Condado de Chester, na manhã de quinta-feira, informou o gabinete do promotor público local no X, antigo Twitter.

Cavalcante, de 34 anos, foi condenado em 22 de agosto por esfaquear e matar sua ex-namorada, de 33 anos, e estava aguardando transferência para uma prisão estadual na Pensilvânia. Segundo promotores americanos, ele também é procurado no Brasil, por outro assassinato.

O homem escapou dos guardas da prisão em West Chester antes das 9 horas da manhã, e foi visto quase uma hora depois caminhando em uma estrada próxima ao presídio, segundo as autoridades.

Cavalcante, que foi condenado por matar a namorada, fugiu na quinta-feira, 31, de uma prisão na Filadélfia; promotores dizem que ele também é procurado no Brasil, por outro assassinato Foto: Chester County District Attorney's Office/via AP

“Se você o vir, não se aproxime dele”, disse a promotora distrital do condado de Chester, Deb Ryan, em uma coletiva. “Ele é considerado extremamente perigoso.”

Cavalcante foi visto pela última vez na quinta-feira caminhando para o sul ao longo de uma estrada em Pocopson Township, em Chester, por volta das 9h40, vestindo uma camiseta branca, bermuda cinza e tênis branco, disse Ryan. Não está claro como ou onde ele conseguiu as roupas, acrescentou ela.

Howard Holland, diretor interino da prisão, não quis detalhar como Cavalcante conseguiu escapar. “Quando percebemos que havia um problema com a ausência de um preso, seguimos os protocolos, fechamos a prisão e fizemos o que chamamos de contagem especial para confirmar que havia apenas uma pessoa desaparecida”, disse ele.

Continua após a publicidade

As autoridades o descreveram como tendo 1,6 metro de altura e 54 quilos. Ele tem cabelo preto encaracolado e barba e bigode bem cortados, de acordo com uma foto divulgada pelo condado.

As forças policiais do Estado estão usando cães policiais, drones, helicópteros e notificaram todos os residentes em um raio de 10 quilômetros da prisão.

Condenação

Um júri levou apenas 15 minutos para condenar Cavalcante, que foi considerado culpado de esfaquear Deborah Brandão, também brasileira, cerca de 38 vezes na frente de seus dois filhos, de 4 e 7 anos, em agosto de 2021, na casa dela em Schuylkill Township.

Cavalcante tinha um histórico de violência doméstica, segundo os promotores, e esfaqueou Brandão depois que ela soube que Cavalcante tinha um mandado de prisão em aberto por um assassinato ocorrido no Brasil em 2017. Os detetives concluíram que Cavalcante a matou depois que ela descobriu e ameaçou denunciá-lo à polícias.

Na época do crime, Cavalcante fugiu do local antes da chegada da polícia mas foi preso após ser rastreado até a Virgínia./AP, The NYT e T. Post