Canadá registra quase 500 incêndios florestais ativos em todas as províncias do país

De leste a oeste, o Canadá atravessa uma temporada de incêndios florestais sem precedentes e seu ponto máximo, em geral em julho ou agosto, nem sequer chegou.

Nenhuma província é poupada, nem mesmo Quebec, ou Nova Escócia, no leste, que geralmente não registram grandes incêndios.

O ministro de Preparação para Emergências do país, Bill Blair, anunciou uma série de medidas na terça-feira. 27, para detalhar a estratégia do Canadá para lidar com a “pior temporada de incêndios florestais já registrada no Canadá”, como mostram os números.

Guarda Florestal do Canadá tenta conter o incêndio florestal de Whyte Lake, no estado de British Columbia, Canadá. O país está caminhando para sua pior temporada de incêndios florestais já registrada, com cerca de 3,3 milhões de hectares Foto: Guarda Florestal do Canadá/ AFP

Quase 500 incêndios ativos

Ao todo, 490 incêndios florestais estavam ativos na terça-feira, mais da metade deles considerados fora de controle. Começaram no oeste do Canadá no início de maio, provocando um estado de emergência em Alberta e a retirada de dezenas de milhares de pessoas.

Poucas semanas depois, quando as chuvas trouxeram algum alívio ao oeste do Canadá, os esforços de combate a incêndios foram transferidos para a Nova Escócia, na costa atlântica, e para Québec, pouco habituados com a escala e com a força dos incêndios deste ano.

Quebec permanece como o lugar mais quente do país, com 112 incêndios ativos, cuja fumaça atinge Estados Unidos e Europa. Mais de 100 mil pessoas foram deslocadas pelos incêndios em todo o país.

Uma pessoa anda de bicicleta ao longo da margem do Lago Michigan enquanto o horizonte do centro da cidade é coberto pela névoa dos incêndios florestais canadenses na terça-feira, 27 de junho de 2023, em Chicago Foto: Kiichiro Sato/ AP

7,8 milhões de hectares queimados

Em um ano típico, cerca de 7.500 incêndios florestais queimam mais de 2,5 milhões de hectares de floresta no Canadá. Mas este ano foram mais de 7,8 milhões de hectares, uma área quase do tamanho da Áustria.

Em Quebec, 1,3 milhão de hectares foram queimados até agora, em comparação com uma média de menos de 10.000 por ano na última década. A área queimada nos últimos 25 dias supera o total combinado dos últimos 20 anos.

Altas emissões de carbono

As emissões de carbono liberadas pelos incêndios na atmosfera já superam o recorde anual do Canadá, segundo o observatório europeu Copernicus.

Desde o início de maio, os incêndios geraram quase 600 milhões de toneladas de CO2, o equivalente a 88% das emissões totais de gases de efeito estufa do país de todas as fontes de energia em 2021.

Somente em 2023, os incêndios no Canadá representaram mais de 10% das emissões globais de carbono por incêndios florestais em 2022 (1.455 megatoneladas)./AFP