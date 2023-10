Casal e cachorro de estimação morrem em ataque de urso no Canadá

Um casal e seu cachorro de estimação foram atacados e mortos por um urso pardo “agressivo” Parque Nacional de Banff, no Canadá, disseram autoridades no domingo, 1º. Os corpos do casal, que não teve sua identidade revelada, foram encontrados mais de um dia depois do ataque.

As autoridades foram alertadas sobre o ataque de ursos no Vale do Rio Red Deer, no parque de Alberta, às 20h de sexta-feira, 29, por meio de um dispositivo de satélite. Como as condições não permitiam que uma equipe de resposta chegasse à área de busca de helicóptero, eles viajaram a pé durante a noite em busca do casal. As autoridades chegaram ao acampamento mais de 24 horas depois, onde encontraram dois corpos.

A Equipe de Resposta a Ataques Selvagens a Humanos, cujos membros são especialmente treinados para responder a ataques de animais, disse ter encontrado um urso pardo na área que exibia “comportamento agressivo”. A equipe optou por sacrificar o urso no local “para garantir a segurança pública”, disse o Parque Nacional de Banff em comunicado no Facebook.

O casal falecido foi encontrado à 1h de domingo. Quatro horas depois, a polícia local chegou e transportou as vítimas para Sundre, uma cidade no centro de Alberta. Eles ainda não foram identificados, mas um membro da família disse à CBC News que eles eram parceiros de união estável e caminhantes experientes em áreas remotas. O familiar disse que o cachorro do casal também foi morto.

“Eles eram parceiros de longa data que amavam a vida ao ar livre e eram inseparáveis”, disse o membro da família à CBC. “Eles viviam para a vida no campo e eram duas das pessoas mais cautelosas que conheço. Eles conheciam o protocolo do urso e o seguiram à risca”.

Este foi pelo menos o segundo ataque fatal de um urso pardo na América do Norte desde julho, quando um urso pardo atacou uma mulher em uma trilha na floresta a oeste do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Esse urso foi posteriormente sacrificado depois de invadir a casa de uma pessoa em busca de comida, informou o Post em setembro.

Os avistamentos de ursos tornam-se mais comuns no outono, quando os animais começam a procurar ativamente por comida enquanto se preparam para hibernar durante os meses frios do inverno. O site do parque diz que a abordagem mais segura é evitar o encontro com um urso, mas se isso não for possível, usar spray para ursos ou fingir-se de morto deve ser sua primeira opção. Se isso não funcionar, os caminhantes poderão ter que revidar.

As autoridades fecharam indefinidamente a área do parque onde ocorreu o ataque. Os visitantes podem ser multados em até US$ 25 mil se forem vistos em áreas proibidas./Washington Post.