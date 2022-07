Cidade do Japão sofre com ‘ataques em série’ de macacos

TÓQUIO - A cidade de Yamaguchi, no oeste do Japão, está em alerta e tenta responder a uma ameaça inusitada: o aumento do número de ataques de macacos a seres humanos. Quarenta e duas pessoas ficaram feridas em ataques desde o início de julho, segundo os registros oficiais - uma escala incomum, que forçou as autoridades a recorrer a armas tranquilizantes.

As autoridades locais estão montando guarda desde as primeiras denúncias, em 8 de julho, mas até agora não conseguiram capturar nenhum macaco. Ainda não se sabe se é um grupo isolado de animais, particularmente agressivo, ou se é um comportamento que se disseminou entre esses primatas.

Macacos mergulham em uma fonte termal em Hakodate, na principal ilha de Hokkaido, no norte do Japão, em 12 de janeiro de 2021.

A presença dos animais é comum no arquipélago japonês, onde são considerados por alguns como um incômodo, entrando nas casas, ou saqueando plantações. É raro, no entanto, o ataque direto a humanos, como aconteceu nas últimas semanas, quando crianças e adultos foram agredidos.

“Toda cidade de Yamaguchi é cercada por montanhas, então não é incomum encontrar macacos. Mas é raro ver tantos ataques em tão pouco tempo”, disse um funcionário municipal a France-Presse nesta segunda-feira, 25.

A mesma fonte afirmou que no início, as vítimas preferenciais dos animais eram crianças e mulheres. “Recentemente, idosos e homens adultos foram atacados”, acrescentou./ AFP