Uma juíza será investigada após a divulgação de vídeo em que ela aparece se divertindo com um show de lap dance dentro de uma sala de um tribunal em Cúcuta, na Colômbia.

A cena foi vista por diversos funcionários do tribunal. A juíza, Vivian Polanía, afirmou que o evento não foi realizado durante o horário de trabalho. No vídeo, Polanía está sentada em uma cadeira com um dançarino sobre ela.

A magistrada afirmou que tudo começou com uma festa para celebrar o Dia do Amor e da Amizade, que foi comemorado em 16 de setembro. A juíza alegou que o vídeo não é sexualmente explícito e que os funcionários só estavam “animados”.

Em entrevista à W Rádio, a magistrada tentou explicar o ocorrido. “Estão contando muitas mentiras, o rapaz nunca se despiu, não era um stripper”.





Apesar disso, a Comissão de Disciplina Judicial da Colômbia anunciou na terça-feira, 19, que o caso seria investigado.

“Nós, em trabalho conjunto com a Direção Regional de Administração Judicial de Cúcuta, consideramos necessário estabelecer diretrizes a serem observadas pelos funcionários no que diz respeito ao uso eficaz dos espaços públicos”, apontou um porta-voz do Conselho de Juízes do Norte de Santander e Arauca.

Foto mostra a juíza colombiana Vivian Polanía recebendo um lap dance em um tribunal de Cúcuta Foto: Reprodução/

A magistrada foi suspensa por três meses em novembro do ano passado depois que postou fotos em suas redes sociais que aparecia seminua em casa. A juíza conseguiu revogar a decisão da Comissão Nacional de Disciplina Judicial, que havia afirmado que as imagens não seriam “apropriadas” para uma juíza.