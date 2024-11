Trump conquista todos os sete Estados-pêndulo após vitória no Arizona

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu no Arizona e seus 11 votos eleitorais, informou a Associated Press na noite deste sábado, 9, mudando mais um estado indeciso e elevando sua contagem final do Colégio Eleitoral para 312. Com a vitória, Trump agora venceu todos os sete Estados-pêndulo.

A vantagem diante da vice-presidente Kamala Harris no Arizona é uma reversão ao status tradicionalmente conservador do estado que votou em um democrata apenas duas vezes desde a década de 1940, incluindo em 2020, quando Joe Biden conquistou uma vitória sobre Trump por pouco mais de 10 mil votos.

O presidente eleito Donald Trump em evento eleitoral em novembro de 2024 Foto: Alex Brandon/AP

PUBLICIDADE Os Estados-pêndulo (swing states) são os estados onde o resultado é mais incerto e há chance de “virar” o jogo em uma disputa acirrada. São estados que alternam entre eleger democratas e republicanos e, por isso, viram o foco das campanhas dos candidatos. Neste ano, os Estados-pêndulo foram: Arizona, Michigan, Nevada, Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. A maioria das pesquisas durante a campanha eleitoral apontou para um cenário de empate nesses estados.

Agora com 312 votos do Colégio Eleitoral, Donald Trump já havia conquistado votos suficientes para retornar à Casa Branca em 6 de novembro. De acordo com informações da Associated Press, Kamala Harris tem no momento 226 votos do Colégio Eleitoral. /Com NYT