É importante lembrar que a iniciativa da realização do debate foi de Biden. O convite a Trump foi formulado com as condições fechadas: pela primeira vez em junho (antes das convenções), transmissão pela CNN (sempre favorável aos democratas e a Biden), sem público presente e com os microfones fechados enquanto o outro candidato respondia. Apesar disso, talvez para surpresa de Biden, espertamente, Trump aceitou o convite, com certeza apostando no resultado da performance de Biden.

Os temas substantivos tratados (economia, fronteira, imigração, aborto, idade) não tiveram nenhum impacto porque foram repetidas as conhecidas posições dos candidatos e dos partidos sobre elas. O que pesou na percepção de todos foi a performance de ambos. Nas pesquisas de opinião pública, Trump ganhou o debate (60-30).