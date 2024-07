Biden insiste que está apto para seguir na disputa, mas comete gafe ao confundir Kamala com Trump

Como a disfunção política dos EUA enfraquece a capacidade do país de enfrentar graves ameaças

Na política interna, o candidato revisitou alguns feitos de seu governo, dizendo que a inflação diminuiu desde seu pico em 2022 e mencionou a criação de 800 mil empregos na indústria sob sua gestão, dizendo que os líderes mundiais gostariam de trocar suas próprias economias pelo que os Estados Unidos têm.

Ele também disse que limitaria o quanto o aluguel poderia aumentar para inquilinos de proprietários que fazem parte de um programa de crédito fiscal para habitação de baixa renda. É o mesmo argumento que Biden tem feito em discursos de campanha sem necessariamente fazer muito para aumentar sua própria popularidade. Sua equipe acredita que isso surtirá efeito se for repetido constantemente./Com Associated Press e AFP.