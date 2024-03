Como a imigração se tornou o motor do crescimento da economia dos EUA

Esse impulso foi acelerado de forma agressiva no ano passado. Cerca de 50% do extraordinário crescimento recente do mercado de trabalho entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024 veio de trabalhadores nascidos no exterior, de acordo com uma análise de dados federais do Economic Policy Institute. E mesmo antes disso, em meados de 2022, a força de trabalho nascida no exterior havia crescido tão rapidamente que fechou a lacuna da força de trabalho criada pela pandemia, de acordo com uma pesquisa do Federal Reserve Bank de São Francisco.

Os trabalhadores imigrantes também se recuperaram muito mais rapidamente do que os trabalhadores nativos das interrupções causadas pela pandemia, e muitos tiveram alguns dos maiores ganhos salariais em setores ansiosos por contratar. Economistas e especialistas em trabalho afirmam que o aumento do emprego foi fundamental para resolver lacunas sem precedentes na economia que ameaçavam a capacidade do país de se recuperar de paralisações prolongadas.