Como a Ucrânia pode perder terras, mas ainda ganhar a guerra com a Rússia

THE WASHINGTON POST - A feroz resistência ucraniana está desafiando as probabilidades no campo de batalha, virando a maré contra uma força russa superior. Observadores estão dizendo o que antes era impensável – que a Ucrânia pode vencer. Mas como seria a vitória? Mesmo em triunfo, a Ucrânia emergiria inteira?

O risco de o Kremlin atingir seu aparente objetivo inicial – a decapitação do governo ucraniano e a completa sujeição de seu vizinho – parece estar diminuindo. Desmoralizados e feridos, os russos estão recuando da capital ucraniana, Kiev. O Plano B do Kremlin, como sugerido por seus próprios generais, ainda parece ser alguma forma de partição – ou manter partes da Ucrânia, se não toda a nação, sob controle russo de longo prazo.

Mas quanto? O general Kirilo Budanov, chefe da inteligência de defesa da Ucrânia, alertou no fim de semana passado que Moscou “tentará puxar os territórios ocupados para uma única estrutura quase estatal e colocá-la contra a Ucrânia independente”. Ele comparou o fim do jogo russo à divisão da Península Coreana na década de 1950. Há razões para acreditar, disse ele, que o presidente russo Vladimir Putin “tentará impor uma linha divisória entre as regiões desocupadas e ocupadas de nosso país. Na verdade, é uma tentativa de criar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul na Ucrânia.”

A comparação com a Coreia, no entanto, falha em várias frentes. A Coreia do Norte foi armada e treinada pelos soviéticos. Mas sua invasão do Sul apoiado pelos EUA foi um conflito de irmão contra irmão. A Ucrânia, em comparação, está sofrendo uma invasão totalmente estrangeira.

Na verdade, dizem os estudiosos, a situação da Ucrânia lembra mais a Guerra de Inverno de 1939, quando os finlandeses surpreendentemente resistentes resistiram por meses à Rússia soviética. A luta feroz terminou em uma trégua que viu a Finlândia manter uma medida de independência, se não sua total integridade territorial. O maior preço da paz: a anexação soviética de uma faixa da Carélia, uma região fronteiriça que se estende desde a costa do Mar Branco até o Golfo da Finlândia.

Um menino senta em frente a um prédio residencial destruído por um bombardeio na cidade separatista pró-Rússia de Donetsk, Ucrânia Foto: Alexander Ermochenko/Reuters

A Ucrânia, para comprar a paz, pode precisar sofrer uma perda territorial semelhante – mas talvez não tão grande quanto os russos esperavam.

A guerra na Ucrânia realmente começou há quase uma década. Furioso com uma revolta civil que expulsou um presidente em exercício e inclinou Kiev para o Ocidente, o Kremlin anexou o sul da Península da Crimeia em 2014, separando-a efetivamente da Ucrânia, que ainda reivindica a Crimeia como sua. Moscou também patrocinou separatistas nas províncias orientais do Donbas, Luhansk e Donetsk, que Putin reconheceu como independentes em seu prelúdio à invasão no mês passado.

Essas fortalezas russas no sul e no leste são separadas por centenas de quilômetros de costa e terra. Se Moscou quisesse criar um estado vassalo leal ao Kremlin, poderia tentar dividir a Ucrânia ao longo do rio Dnieper. Isso daria ao Kremlin não apenas um bloqueio sobre a Crimeia e Donbas, mas também portos importantes, centros industriais e terras férteis no leste e no sul.

Mas a surpreendente fraqueza das forças russas, dizem especialistas militares, faz com que essa estratégia pareça excessivamente ambiciosa agora. Em vez disso, Moscou pode ter como objetivo ligar a Crimeia e as províncias do leste por meio de uma ponte terrestre, controlando uma faixa de terra ao longo da costa ucraniana e a fronteira oriental da Rússia que cria um vínculo contíguo, embora estreito, entre suas fortalezas. Para fazer isso, os russos precisariam manter a estratégica cidade portuária de Mariupol – uma das principais razões, dizem os analistas, para o cerco implacável e contínuo de Moscou à cidade.

No entanto, até mesmo atingir esse objetivo limitado agora pode ser difícil – e não apenas por causa da fraqueza militar da Rússia.

As divisões linguísticas na Ucrânia são certamente reais. Os falantes de ucraniano estão concentrados nas regiões central e ocidental, com falantes de russo concentrados no leste e no sul – uma das razões pelas quais Moscou está mirando nessa área.

Mas, como as especialistas em política externa Jana Kobzova e Svitlana Kobzar argumentaram após a anexação russa da Crimeia, a língua na Ucrânia não é necessariamente um árbitro da lealdade. Durante os protestos de Maidan em 2013, que se tornaram a semente da agressão russa, pesquisas mostraram que 15,6% dos manifestantes falavam apenas russo, enquanto 24% falavam russo e ucraniano, escreveram Kobzova e Kobzar.

Desde então, o senso de identidade ucraniana, mesmo entre falantes de russo que nutrem profunda nostalgia da era soviética, aumentou nas áreas em que a Rússia precisa manter uma ponte terrestre. Uma pesquisa de 2017 no sul e no leste pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, no Donbas, controlado pelos separatistas, e na Crimeia – ambas áreas onde o sentimento pró-Rússia foi reforçado ao longo dos anos – mostrou que cerca de três quartos dos entrevistados possuíam uma forte identidade ucraniana, em comparação com apenas 10% que se inclinaram para a Rússia. Compare isso com os números de 2014, que incluíam os territórios ocupados, mostrando que dois terços no leste e sul se sentiam “ucranianos”, enquanto 23,8% se sentiam “russos”.

Um soldado pró-Rússia patrulha do lado de fora de um prédio residencial destruído por um bombardeio em Mariupol Foto: Alexander Ermochenko/Reuters

Observadores dizem que a atual guerra russa quase certamente endureceu os sentimentos pró-ucranianos. O plano de Putin pode ser despovoar o sul e o leste dos pró-ucranianos, como os russos já fizeram no Donbas controlado pelos separatistas. Mas especialistas alertam que a extensão do sentimento pró-Kiev nessas áreas as tornará difíceis de capturar e ainda mais difíceis de manter.

“Historicamente, eles tendiam a simpatizar com a Rússia como um Estado… [mas] isso mudou em 2014, e grande parte dessa população se tornou hostil a Putin”, disse-me Gerard Toal, professor de assuntos internacionais da Virginia Tech. “Agora é tudo sobre Putin. … Isso levou muitas pessoas para fora do muro, e elas são firmemente ucranianas.”

Comboio de tropas pró-Rússia em Mariupol, cidade sitiada na Ucrânia Foto: Alexander Ermochenko/Reuters

No entanto, a Ucrânia pode achar igualmente impossível retomar a Crimeia ou suas províncias orientais. Como Toal e seu colega John O’Loughlin me disseram, a opinião pública na Crimeia parece ser genuinamente pró-Rússia. No Donbas ocupado, eles estimam, pelo menos 1 em cada 4 cidadãos agora carregam passaportes russos. Uma pesquisa de janeiro publicada no The Washington Post mostrou que uma pequena maioria dos entrevistados em Donbas (tanto no governo quanto em áreas controladas pelos separatistas) realmente não se importava com o país em que vivia, desde que estivesse se saindo bem economicamente.

No domingo, líderes separatistas em Luhansk ameaçaram realizar um referendo sobre a adesão à Rússia. Isso sugere que Moscou pode tentar absorver partes de Donbass como fez com a Crimeia, em vez de apoiá-los como repúblicas independentes, como fez com as regiões separatistas da Ossétia do Sul e da Abkhazia.

Durante as negociações de paz em Istambul na terça-feira, os russos e ucranianos pareciam ceder às realidades no terreno. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, prometeu que Moscou “reduziria drasticamente a atividade militar” em torno de Kiev – uma promessa que as autoridades dos EUA disseram que acreditariam quando vissem. Enquanto isso, o lado da Ucrânia delineou um acordo no qual eles manteriam o tipo de neutralidade militar buscada por Moscou em troca de garantias de segurança dos parceiros internacionais de Kiev.

Os ucranianos, pela primeira vez, também se ofereceram para abster-se de tentar retomar a Crimeia, cujo status, segundo eles, pode se tornar objeto de negociações de 15 anos. O futuro das áreas ocupadas no leste, acrescentaram os ucranianos, pode ser discutido em negociações separadas entre Putin e o presidente ucraniano Volodmir Zelenski.

Isso sugere um reconhecimento por parte da Ucrânia de que pode não manter sua integridade territorial. No entanto, qualquer resultado que restrinja os ganhos russos à Crimeia e partes de Donbas ainda seria visto como uma vitória ucraniana – dando a Putin um pouco mais do que ele tinha antes da invasão.

O alto preço para Moscou, entretanto, terá sido uma economia russa prejudicada por sanções, isolamento diplomático do Ocidente e as inúmeras vidas de soldados russos.