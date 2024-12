Como ameaça de Trump ao Brics em caso de ‘nova moeda’ pode afetar o Brasil e o mundo?

O verdadeiro impacto da política tarifária de Donald Trump recairia sobre os consumidores americanos. São os compradores — pessoas ou empresas — que pagam as taxas aplicadas aos produtos importados, não os países de origem.

Para entender o efeito que a política tarifária do republicano teria sobre a renda dos americanos, o The Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), think tank com sede em Washington, fez uma projeção com base na proposta de 60% para os produtos chineses e 20% para todas as outras importações, anunciada antes das mais recentes ameaças. E descobriu que o aumento de impostos seria equivalente a 5,7% da renda dos americanos mais pobres no ano em 2026. No caso dos mais ricos, esse número cai para 1,4%.

Na mesma linha, o banco ING alerta que as tarifas podem custar US$ 2,4 mil para cada americano por ano, se colocadas em prática. A análise considera as propostas mais gerais e alerta ainda para o efeito cascata que isso poderia ter para uma economia ancorada no consumo.