Trump e Sheinbaum conversam sobre migração na fronteira EUA-México em meio a tensões tarifárias

Dois dias após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar impor amplas tarifas ao Canadá e ao México como parte de seu esforço para combater a imigração ilegal e o tráfico de drogas, ele afirmou ter conversado com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e disse que ela “concordou em parar a migração pelo México”.

Em uma publicação em sua conta na rede Truth Social na noite desta quarta-feira, 27, Trump declarou que isso seria “efetivamente fechar nossa fronteira sul”. Ele chamou a conversa de “muito produtiva!”.

Claudia Sheinbaum confirmou que conversou com Trump, mas rebateu as afirmações de Trump sobre o fechamento de fronteiras, afirmando que a posição do México é 'de não fechar'. Foto: Fernando Llano/AP

A presidente mexicana, por sua vez, confirmou que conversou com Trump, chamando o diálogo de uma "excelente conversa", mas rebateu as afirmações de Trump sobre o fechamento de fronteiras, afirmando que a posição do México é " de não fechar". A Trump "expliquei a estratégia abrangente que o México tem seguido para enfrentar o fenómeno migratório (…) Reiteramos que a posição do México não é fechar fronteiras, mas construir pontes entre governos e entre povos", escreveu Sheinbaum nas redes sociais.

“Também falamos sobre reforçar a cooperação em questões de segurança, dentro do marco de nossa soberania, e sobre a campanha que estamos conduzindo para prevenir o consumo de fentanil.”

Ainda não está claro qual será o impacto dessa conversa nos planos de Trump de impor tarifas. Na segunda-feira, 25, Trump anunciou que pretende aplicar uma tarifa de 25% sobre todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos vindos do Canadá e do México como uma de suas primeiras ordens executivas ao assumir o cargo em 20 de janeiro.

O governo mexicano declarou hoje que os Estados Unidos dariam “um tiro no pé” com essas tarifas. “O impacto sobre as empresas é enorme. Seriam perdidos cerca de 400 mil empregos” nos Estados Unidos, apontou o secretário de Economia, Marcelo Ebrard, a partir de um cálculo do seu gabinete baseado em números de empresas automotivas daquele país que operam no México./AFP e AP.