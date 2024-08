Como era o plano de atentado do Estado Islâmico contra show de Taylor Swift em Viena

Menos de 24 horas após a prisão de dois adolescentes que as autoridades austríacas dizem ter planejado atacar um show de Taylor Swift em Viena, Áustria, oficiais de segurança delinearam um quadro de ataques terroristas projetados para matar o maior número de pessoas possível.

PUBLICIDADE Barracuda Music, o promotor da série de três shows da cantora em Viena, cancelou as apresentações na noite de quarta-feira, 7. Os eventos, que estavam programados para começar nesta quinta-feira, 8, esperavam atrair mais de 200.000 fãs de todo o mundo. O principal suspeito é um homem de 19 anos que foi radicalizado online e jurou lealdade ao Estado Islâmico, disse Franz Ruf, chefe da segurança pública da Áustria, em uma coletiva de imprensa nesta quinta. Ruf disse que o suspeito confessou os planos logo após ser preso, fornecendo à polícia uma visão detalhada de seus planos, que incluíam usar explosivos e armas para matar o maior número possível de participantes do show.

Taylor Swift em show no estádio Wembley Foto: Scott A Garfitt//Invision/AP

Ao revistar a casa do homem, onde ele morava com seus pais, a polícia encontrou explosivos, temporizadores, facões e facas, disse Ruf.

Um jovem de 17 anos suspeito de ser cúmplice era conhecido pela polícia e havia recentemente começado um trabalho para um provedor de serviços de eventos que estava trabalhando no Estádio Ernst Happel, onde a cantora deveria se apresentar. Ele foi preso na quarta-feira no estádio, disse o Ruf.

Outro menino, de 15 anos, que também foi levado para interrogatório confirmou muitos detalhes da confissão do principal suspeito, disse Ruf, acrescentando que a polícia acreditava que o menino não era um participante ativo no plano, mas sabia de seus detalhes.

Com os suspeitos sob custódia, o chefe se segurança disse que não havia mais uma ameaça iminente.

Omar Haijawi-Pirchner, o diretor da agência de inteligência doméstica da Áustria, distanciou-se da decisão do promotor em cancelar os shows, dizendo que, embora sua agência entendesse a decisão, nunca havia pressionado pelo cancelamento.

Gerhard Karner, o ministro do Interior da Áustria, disse que “a situação era séria”, observando que a Áustria estava em um nível elevado de resposta ao terrorismo desde o ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro. “O perigo do extremismo islâmico na Europa aumentou significativamente após o terrível ataque terrorista do Hamas contra Israel”, ele disse.

Fãs de Taylor Swift compram pulseiras no centro de Viena nesta quinta Foto: Heinz-peter Bader/AP

Shows têm sido alvos de ataques em outras partes da Europa nos últimos anos. Em 2015, três homens armados atacaram um local de shows em Paris, matando mais de 90 pessoas e ferindo centenas. Em 2017, um atentado suicida em um show de Ariana Grande em Manchester, Inglaterra, matou 22 pessoas. E em março, quatro homens atacaram um local de shows em Moscou, matando mais de 100. Todos esses três ataques foram realizados por homens que foram inspirados ou ligados ao Estado Islâmico.

Fãs de Taylor também foram alvo de um ataque na Inglaterra na semana passada, quando três crianças morreram esfaqueadas durante uma aula de dança temática da cantora. Um menino adolescente foi preso em conexão com o assalto.