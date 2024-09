Estamos em 6 de novembro de 2024, na manhã seguinte ao dia da eleição nos Estados Unidos.

Kamala Harris discursa em um comício eleitoral em Savannah, Geórgia, em 29 de agosto. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Essa sensibilidade desordenada - uma variação do que meu colega Ezra Klein certa vez apelidou de espírito “X-Tudo” na governança da esquerda - não impediu que o progressismo se tornasse a ideologia mais poderosa da vida americana. Mesmo com as formas mais selvagens de “wokeness” em recuo parcial, as ideias progressistas ainda permeiam as instituições culturais do país a tal ponto que é possível ir de uma sala de professores da Ivy League a um departamento de recursos humanos de uma empresa, a uma reunião de Hollywood ou a uma reunião editorial de uma revista e sentir-se como se habitasse um Estado de partido único.

Mas para os líderes do Partido Democrata, a combinação de confusão doutrinária e poder cultural abrangente cria dores de cabeça políticas e vulnerabilidades eleitorais. A inflexibilidade da ideologia de esquerda significa que, se você discordar veementemente de seus testes decisivos, rapidamente se sentirá um forasteiro, se não um herege, escolhendo entre uma vida difícil como moderado (pergunte a Joe Manchin e Kyrsten Sinema como é isso) ou o cadafalso para a oposição direta.

E o domínio cultural progressista significa que qualquer pessoa que se sinta desiludida com algum braço do establishment americano - com o sistema médico ou a universidade moderna, com o FDA ou a CIA - pode acabar se sentindo alienada do progressismo em geral. Isso cria vários tipos muito diferentes de eleitorado que podem ficar felizes em ver o poder da esquerda ser moderado ou repreendido.

Desde 2015, a notável resiliência de Donald Trump tem dependido de fazer de si mesmo um avatar para esses descontentamentos variados - um símbolo de repreensão e rebelião e um líder natural para uma coalizão de outsiders alienados e decepcionados, além de alguns insiders desiludidos também.

Quando Trump estava no auge, no início do verão de 2024, sua coalizão de outsiders parecia estar agregando membros em ritmo acelerado - captando homens jovens, imigrantes recentes e empreendedores do Vale do Silício, nenhum dos quais havia necessariamente adotado uma agenda consistente de direita, mas todos estavam procurando uma força de compensação contra a ortodoxia democrata.

No papel, Kamala Harris parecia ser uma candidata improvável para estancar essa sangria de apoio. Ela era uma democrata consumada de um Estado superliberal, talvez mais uma máquina política do que uma verdadeira crente progressista, mas com um longo histórico de fidelidade a grupos e causas de esquerda. Ela não tinha o histórico de moderação que fez de Joe Biden uma figura tranquilizadora em 2020 e tinha pouca experiência com o tipo de triangulação Clintoniana que Biden praticava de forma intermitente, na melhor das hipóteses. No calor de julho, parecia que os democratas precisavam desesperadamente de um centrista capaz, não de uma liberal da Califórnia, e que mudar de Biden para Harris os salvaria de uma derrota, mas ainda assim provavelmente levaria a uma derrota.

No entanto, descobriu-se que havia uma alternativa ao centrismo explícito. Harris assumiu algumas posições moderadas, prometendo a fiscalização das fronteiras e divulgando suas credenciais de promotora. Mas, em sua maior parte, ela seguiu a estratégia de Marie Kondo, aplicando a mágica mudança de vida da arrumação na plataforma democrata. Ela não ofereceu uma agenda moderada abrangente nem buscou um confronto entre Sister Souljah e algum grupo de interesse de esquerda. Em vez disso, ela ofereceu uma forma de minimalismo progressivo, reduzindo uma agenda desordenada a algumas promessas populares e simplesmente deixando todo o resto de fora.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Seu discurso na convenção foi especialmente “Kondo-ista”: Curto, esparso e inespecífico sobre praticamente tudo, exceto restaurar Roe v. Wade, proteger os direitos da classe média e manter Trump fora do Salão Oval. Os grupos de interesse receberam gestos oblíquos, não gritos e promessas. Os chavões ideológicos desapareceram. Quando a mudança climática foi mencionada, ela foi vinculada vagamente a “ar limpo” e “água limpa”, e não a qualquer regime regulatório específico. Os direitos dos homossexuais e transgêneros apareceram apenas como a “liberdade de amar quem você ama abertamente e com orgulho”. As palavras “racismo” e “ação afirmativa” não apareceram de forma alguma. O “X-tudo” não foi rejeitado ou refeito; ele simplesmente não estava no cardápio. Para os republicanos, tudo isso foi incrivelmente frustrante, assim como a estratégia minimalista da mídia que acompanhou a agenda minimalista. Eles argumentaram, corretamente, que Kamala muitas vezes estava apenas evitando questões, não oferecendo uma nova abordagem política clara. Reclamaram, com precisão, que ela estava abandonando suas posições anteriores sem nenhuma explicação adequada. (Na verdade, seu minimalismo muitas vezes nem chegava ao nível de uma reviravolta, porque não havia um novo ponto de aterrissagem).

O ex-presidente Donald Trump aparece através de uma transmissão de vídeo via satélite ao vivo durante cúpula da Coalizão Judaica Republicana na quinta-feira, 5 de setembro de 2024, em Las Vegas. Foto: Steve Marcus/AP

Eles também apontaram que seu minimalismo nunca teria sobrevivido às disputadas primárias presidenciais democratas com uma série de exigências de grupos de interesse - que somente a coroação de última hora e a urgência e brevidade de uma campanha para as eleições gerais permitiram que Kamala se vendesse dessa forma. E observaram que todos os grupos de interesse estariam prontos para se reafirmar no primeiro dia de um governo dela, que suas demandas ideológicas haviam sido silenciadas, mas não repudiadas, que um voto nela ainda era um voto para lhes dar poder novamente.

Se todos esses pontos tinham mérito, havia um aspecto da campanha de Kamala Harris que os conservadores reclamantes não entenderam muito bem. Eles sugeriram que toda a conversa sobre a “alegria” democrata era apenas uma psicopatia, um trabalho temporário de propaganda, uma grande farsa.

Mas, na verdade, seu minimalismo provocou um alívio sincero e não fingido entre muitos democratas - não apenas porque lhes deu uma chance real de vitória eleitoral, mas também porque foi genuinamente empolgante não se sentir aprisionado pelo dogma progressista, escapar temporariamente dos jargões identitários que nunca provocaram tanto entusiasmo real fora do núcleo ativista-acadêmico do partido.

Quando ser um democrata significa apenas ser pró-escolha e anti-Trump, é muito mais relaxante e, sim, alegre do que ficar constantemente olhando por cima do ombro para descobrir qual regra antirracista você precisa seguir, qual alternativa radical ao sistema de saúde dos EUA você deve defender, qual proposta ambiental muito específica você precisa abraçar com entusiasmo. Essa sensação de relaxamento ideológico foi o que a campanha de Kamalaproporcionou ao seu partido, e muitos de seus apoiadores realmente a adoraram por isso.

Essa sensação de relaxamento ideológico foi o que a campanha de Kamalaproporcionou ao seu partido, e muitos de seus apoiadores realmente a adoraram por isso.

Enquanto isso, o desafio que o minimalismo progressista representou para os republicanos de Trump foi substancial. Eles estavam unidos e crescendo como uma força de oposição, uma aliança de todos os tipos de impulsos antiprogressistas e anti-Biden, desde os particulares até os corporativos, dos populistas aos reaganistas, dos socialmente conservadores aos tecno-futuristas. Mas sem o grande alvo da agenda completa do progressismo contra o qual se organizar, com apenas algumas ideias populares definindo a corrida de Harris para a eleição de novembro, os holofotes se voltaram cada vez mais não apenas para os pecados e limitações de Trump, mas também para as contradições internas de sua coalizão. De repente, a ausência de uma agenda política conservadora coerente passou a ter importância. De repente, passou a ser um problema o fato de que o caminho de Trump para a vitória dependia tanto de eleitores seculares antidespertos quanto de evangélicos pró-vida, de eleitores de minorias preocupados com o conservadorismo e de pessoas brancas de colarinho azul descontentes, de elites empresariais tradicionais e de pessoas como Robert F. Kennedy Jr., de conservadores do movimento tradicional e de moderados que não tinham interesse nas políticas favorecidas pela Heritage Foundation. Se houvesse uma síntese que satisfizesse todos esses eleitorados variados, Trump não era o homem certo para encontrá-la. Durante todo o caminho até o dia da eleição, seus apoiadores reclamaram que ele era indisciplinado demais - ou seja, muito ele mesmo - para conduzir uma mensagem anti-Kamala Harris consistente. Mas o problema mais profundo era que sua chapa precisava de uma alternativa afirmativa para derrotar o progressismo "Marie Kondo" dela, e ele estava mergulhado demais em queixas pessoais e oposicionismo reflexivo. Ele precisava de um contraponto óbvio, uma ameaça unificadora para transformar sua frágil aliança antiprogressista em uma maioria, e o minimalismo dela se recusava a lhe dar o que ele precisava.

É claro que ainda assim foi uma disputa acirrada. A mensagem de Kamala Harris não era a base de nenhum tipo de grande realinhamento ou de uma nova maioria arrebatadora, e a própria Kamala ainda era a política inerentemente limitada que parecia ser como vice-presidente - apoiada pela inclinação anti-Trump e pró-democrata da mídia, dependente das fraquezas de Trump para compensar suas próprias deficiências retóricas, fazendo um jogo de cintura em debates e entrevistas.

Mas vencer com a agenda mais limitada e pela margem mais estreita ainda é vencer. A campanha de 2024 não enterrou permanentemente o trumpismo ou o populismo, não consertou os problemas internos do progressismo nem reivindicou um mandato para qualquer tipo de mudança radical. Ela simplesmente conquistou as dezenas de milhares de votos decisivos necessários para levar os poucos Estados decisivos que decidiram a eleição. Uma mensagem minimalista gerou uma vitória minimalista - e isso foi suficiente para Kamala Harris e seus apoiadores.